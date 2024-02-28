Κλείνει λόγω στρεπτόκοκκου δημοτικό σχολείο στα Ιωάννινα

Κλειστό θα παραμείνει με απόφαση δημάρχου δημοτικό σχολείο στα Ιωάννινα την Πέμπτη 29/02/2024 και την Παρασκευή 01/03/2024, λόγω εμφάνισης κρουσμάτων με στρεπτοκοκκική λοίμωξη.

Η απόφαση λήφθηκε μετά από αίτημα Ιατρού της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, έγγραφο της Διευθύντριας του συγκεκριμένου δημοτικού σχολείου και εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε κρούσματα στρεπτόκοκκου μεταξύ των μικρών μαθητών γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για διακοπή των μαθημάτων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.