Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η τελετή ορκωμοσίας του νέου δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και των μελών των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων.

Παρών είναι και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η ορκωμοσία γίνεται στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, η οποία δεν επιλέχθηκε τυχαία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η επιλογή της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης αντικατοπτρίζει την προσήλωση της νέας Δημοτικής Αρχής στην ανάδειξη των γειτονιών της πόλης και στην προοπτική ανανέωσης, ανάπτυξης και δημιουργίας ίσων ευκαιριών για όλους τους κατοίκους της».

