Στην κηδεία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, στη Θεσσαλονίκη, θα δώσει αύριο, Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 13:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου και ο ενταφιασμός του θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου, στη Θέρμη.

Ο 31χρονος αστυνομικός που είχε χτυπηθεί από φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων, έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, την ώρα που διεξαγόταν ο αγώνας βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, άφησε την τελευταία του πνοή χθες το μεσημέρι.

Η φωτοβολίδα είχε χτυπήσει τον άτυχο αστυνομικό στο αριστερό πόδι, βρίσκοντας αρτηρία και προκαλώντας του σοβαρή αιμορραγία.

Ο βαριά τραυματισμένος 31χρονος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου οι γιατροί σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την αιμορραγία είχαν ακρωτηριάσει το πόδι του.

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός νοσηλευόταν στη ΜΕΘ σε καταστολή, ενώ οι προσπάθειες των γιατρών την περασμένη εβδομάδα να τον επαναφέρουν δεν είχαν επιτυχία.

Δυστυχώς ο 31χρονος δεν άντεξε και χθες κατέληξε.

Τα επεισόδια είχαν σημειωθεί το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου.

