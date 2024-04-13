Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε όλη την αγορά για να διαπιστωθεί αν επαγγελματίες, που υποχρεούνται στη χρήση POS, αλλά και στη διασύνδεση με τις ταμειακές μηχανές, έχουν προμηθευτεί τα απαραίτητα μηχανάκια και εάν έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση με την ταμειακή μηχανή τους ή έχουν κλείσει ραντεβού για διασύνδεση μέχρι 30/4.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων δείχνουν χαμηλό ποσοστό παραβατικότητας τόσο στα TAΞΙ, όσο και στις λαϊκές αγορές.

Συγκεκριμένα, σε ελέγχους σε 1132 ΤΑΞΙ, μόλις 27 βρέθηκαν χωρίς POS, δηλαδή ποσοστό 2,4%, που δρομολογούνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την επιβολή προστίμων 1.500€.

Σε ό,τι αφορά τις λαϊκές αγορές, ελέγχθηκαν 1592 πάγκοι, από τους οποίους μόλις 102 δεν είχαν POS ή δεν είχαν κλείσει ραντεβού διασύνδεσης. Ποσοστό 6,4%, που αντιμετωπίζει πρόστιμο είτε για μη απόκτηση POS είτε για μη διασύνδεση με την ταμειακή μηχανή.

Ταυτόχρονα, δρομολογήθηκαν τα πρώτα 5 πρόστιμα 10.000 και 20.000 € σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ που δεν έχουν προχωρήσει σε διασύνδεση των ταμειακών τους με τα POS ή δεν έχουν κλείσει ραντεβού μέχρι 30/4.

Την ίδια ώρα, φωτιά έχει πάρει το τηλεφωνικό κέντρο της ΑΑΔΕ, καθώς έχουν γίνει πάνω από 2.900 τηλεφωνήματα σε επιχειρήσεις με τζίρο κάτω του 1 εκατ. ευρώ. Σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 10% που δεν παρουσίασαν κάποια αξιόπιστη δικαιολογία για τη μη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές τους, τη σκυτάλη θα αναλάβουν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, για να επιβληθούν κι εκεί τα πρόστιμα μη διασύνδεσης.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

