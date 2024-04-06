Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS έχει εισέλθει στην τελική ευθεία και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αλλά και τις διαβεβαιώσεις από τους ιθύνοντες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επιπλέον παράταση.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα από την ΑΑΔΕ, η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει συμμορφωθεί πλήρως, είτε ολοκληρώνοντας την διασύνδεση, είτε έχοντας ξεκινήσει τις διαδικασίες.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από το αρμόδιο υπουργείο, περισσότερες από 255.000 επιχειρήσεις είτε ολοκλήρωσαν (145.000) τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, είτε έχουν κλείσει ραντεβού με τεχνικό (110.000) έως το τέλος Απριλίου, κάνοντας τη σχετική απαιτούμενη ανάρτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Υπάρχει όμως ένα ποσοστό περί του 10% που έχουν κάνει τίποτε από τα παραπάνω και για τον κρατικό μηχανισμό, σε ότι αφορά το συγκεκριμένο project, δηλαδή αυτό της διασύνδεσης οι επιχειρήσεις αυτές είναι … αόρατες.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς ο αριθμός των επιχειρήσεων ανέρχεται σε περίπου 30.000.

Ωστόσο, ένας αριθμός περί τις 20.000 είναι εποχικές επιχειρήσεις οι οποίες εκ του νόμου έχουν περιθώριο διασύνδεσης έως την προηγουμένη ημέρα της έναρξης λειτουργίας τους.

Απομένουν λοιπόν οι υπόλοιπες για τις οποίες ουδείς γνωρίζει γιατί δεν έχουν πράξει τα αυτονόητα και έχουν αγνοήσει επιδεικτικά τις προθεσμίες που έχουν τεθεί από την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αλλά και τις προειδοποιήσεις για την επιβολή προστίμων.

Προειδοποίηση και μετά πρόστιμο

Όπως έχει γνωστοποιηθεί από την ΑΑΔΕ ήδη ξεκινούν οι έλεγχοι και επιβολή προστίμων στους παραβάτες.

Αρχικά οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προχωρήσει στην διασύνδεση, θα λαμβάνουν ειδοποίηση για να προχωρήσουν άμεσα στη διασύνδεση ή να δηλώσουν ραντεβού με τεχνικό, έτσι ώστε να αποφύγουν το πρόστιμο.

Η πρώτη πληροφορία που θα πρέπει να δοθεί στην ΑΑΔΕ, είναι λόγος που έχει υπάρξει η καθυστέρηση. Αν δηλαδή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή αμέλεια. Εν συνεχεία η Αρχή θα λάβει πράξει ότι προβλέπει η νομοθεσία για αυτές τις περιπτώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δοθεί κατεύθυνση από την ηγεσία της ΑΑΔΕ και το υπουργείο, ότι στην περίπτωση εκείνη και μόνο τότε, που αποδειχθεί ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση, να αντιμετωπίζεται η κάθε περίπτωση με σχετική επιείκεια.

Αν δεν συμβεί αυτό, τότε θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, 10.000 - 20.000 ευρώ ανάλογα με το εάν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά στοιχεία.

Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, (πλην των τουριστικών). Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται.

Ήδη η ΑΑΔΕ ξεσκονίζει σε πρώτη φάση 1.072 επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ, που δεν έχουν συμμορφωθεί και τις επόμενες ημέρες πρόκειται να επεκταθούν και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις ασχέτως τζίρου.

Στο μεταξύ η ΑΑΔΕ έχει ξεκινήσει ελέγχους με περίπου 50.000 επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπόχρεες εγκατάστασης POS μετά την επέκτασή τους σε 35 κλάδους και πρακτικά σε όλη την αγορά. Εξαιρουμένων και πάλι εποχικών επιχειρήσεων, το πρόστιμο μη εγκατάστασης POS είναι 1.500 ευρώ και είναι πλέον ενεργό.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας έως την 30η Απριλίου έχουν:

• Οι επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν στην διασύνδεση των συστημάτων τους εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου.

• Επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.