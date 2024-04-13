Τις τελευταίες εβδομάδες η τιμή του χρυσού έχει καταγράψει ένα ισχυρό ράλι σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Η τιμή του χρυσού τον Απρίλιο του 2023 ήταν στα 2.000 δολάρια η ουγκιά και πέριξ αυτών των επιπέδων για περίπου ολόκληρο το 2023.

Τον Ιανουάριο του 2024 έφτασε στα 2.035 και ξαφνικά τις τελευταίες εβδομάδες η τιμή έκανε ράλι, προς τα επίπεδα των 2.350 δολαρίων.

Μέρος των κερδών τροφοδοτείται από την αισιοδοξία ότι η Fed πλησίαζε στη μείωση των επιτοκίων, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια λειτουργούν συνήθως αρνητικά για τον χρυσό. Η μείωση του κόστους δανεισμού γενικά ευνοεί τον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο και πιέζεται όταν τα επιτόκια της Fed βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Η άνοδος του πληθωρισμού που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια αλλά κυρίως η εκτίμηση ότι δύσκολα θα υπάρξει γρήγορα μεγάλη αποκλιμάκωσή του βοηθάει στην άνοδο της τιμής του χρυσού, καθώς άνοδος της τιμής του χρυσού είναι επιθετικότερη σε περιόδους πληθωριστικών πιέσεων. Επίσης και η όξυνση των γεωπολιτικών εξελίξεων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή αυξάνει τη ζήτηση για το κίτρινο μέταλλο.

Η καταγραφή νέων ιστορικών υψηλών για τον χρυσό προβληματίζει μερίδα αναλυτών, καθώς θεωρούν ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα μακροοικονομικά δεδομένα δεν μπορούν να δικαιολογήσουν μία τόσο μεγάλη άνοδο.

Oι γεωπολιτικές εντάσεις φαίνεται ότι δεν είναι πλέον αρκετές για να δικαιολογήσουν την τόσο μεγάλη άνοδο, εν μέσω έλλειψης οποιουδήποτε προφανούς λόγου για το ξαφνικό ράλι που ξεκίνησε στα μέσα Φεβρουαρίου. Ο χρυσός έχει ενισχυθεί περισσότερο από 18% από τότε.

Την ίδια ώρα το πρωτοφανές ράλι του πολύτιμου μετάλλου σημειώνεται παρά την άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, που συνήθως ασκεί πίεση στην τιμή του χρυσού. Η άνοδος των αποδόσεων καθιστά πιο ελκυστικά από τον χρυσό τα στοιχεία ενεργητικού που δίνουν τόκο.

Οι αναλυτές της Commerzbank, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζα στη Γερμανία, εκτιμούν ότι «οι εξελίξεις στην αγορά χρυσού έχουν τα χαρακτηριστικά μιας ορθολογικής φούσκας».

Το τμήμα εμπορευμάτων της Commerzbank επισημαίνει ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ της τιμής του χρυσού και των θεμελιωδών μεγεθών και η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα.

Πάντως οι αναλυτές της JP Morgan "βλέπουν" την τιμή του χρυσού στα 2.500 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ οι αναλυτές της Citi εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι και τοποθετούν την τιμή του χρυσού στα 3.000 δολάρια η ουγκιά τους επομένους 12 με 18 μήνες.

Ζήτηση από κεντρικές τράπεζες

Η αύξηση της ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες μπορεί να εξηγήσει σε μεγάλο βαθμό την άνοδο της τιμής των κίτρινου μετάλλου.

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αγγίξει επίπεδα-ρεκόρ τα τελευταία χρόνια, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θέλουν να διαφοροποιήσουν τα αποθέματά τους και να μειώσουν τους πιστωτικούς κινδύνους. Στην πρώτη θέση αγοράς ράβδων βρίσκονται η Κίνα και η Ρωσία ενώ ακολουθούν η Ινδία, η Τουρκία και η Βραζιλία.

Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (WGC), οι κεντρικές τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο, για δύο συνεχόμενα έτη ξεπέρασαν τους 1.000 τόνους καθαρών αγορών.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας αναφέρει αύξηση των αποθεμάτων χρυσού για 17ο συνεχόμενο μήνα τον Μάρτιο. Από τις αρχές του 2024 έχει αυξήσει τα αποθέματά της σε χρυσό στους 2.260 τόνους από 2.070 τόνους το 2023, ενώ σημαντική αύξηση αποθεμάτων, στο πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφεται και από την Ινδία και την Πολωνίας.

Πρώτη σε αποθέματα χρυσού, σύμφωνα με στοιχεία του γ΄ τριμήνου 2023, ήταν οι ΗΠΑ με 8.133 τόνους, συνολικής αξίας 489 δισεκατομμύρια δολάρια, και δεύτερη η Γερμανία με 3.352 τόνους, αξίας 201 δισ. δολάρια.

Ακολουθούσαν οι Ιταλία με 2.451 τόνους, αξίας 147 δισ. δολάρια, η Γαλλία με 2.436, αξίας 146 δισ. δολάρια, η Ρωσία 2.332 με 140 δισ. δολάρια και η Κίνα με 2.191, αξίας 131 δισ. δολάρια.

Η Τουρκία διέθετε στο τέλος του γ΄ τριμήνου 478 τόνους, αξίας 28 δισ. δολάρια, η Ελλάδα 114 τόνους, αξίας 6,87 δισ. δολάρια και η Κύπρος 13,9 τόνους, αξίας 836 εκ. δολάρια

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

