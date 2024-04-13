Ενημέρωση για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο σχεδιαζόμενων μεταβιβάσεων απαιτήσεων

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Τράπεζα PROBANK Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

FBB – Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

PROTON Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει τρεις διεθνείς διαγωνισμούς για τη μεταβίβαση απαιτήσεων από τα εξής χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων και εξυπηρετούμενων δανείων (εφεξής από κοινού τα «Χαρτοφυλάκια» και έκαστο το «Χαρτοφυλάκιο»):

(α) Χαρτοφυλάκιο Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής, αποτελούμενο από απαιτήσεις από στεγαστικά δάνεια εξασφαλισμένα ως επί το πλείστον με εξασφαλίσεις επί ακινήτων, προς εκποίηση σύμφωνα με τον ν. 3156/2003 περί τιτλοποίησης απαιτήσεων, ως ισχύει.

(β) Χαρτοφυλάκιο Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων, αποτελούμενο από απαιτήσεις από επιχειρηματικά δάνεια εξασφαλισμένα ως επί το πλείστον με εξασφαλίσεις επί ακινήτων προς εκποίηση σύμφωνα με τον ν. 3156/2003 περί τιτλοποίησης απαιτήσεων,

(γ) Χαρτοφυλάκιο Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων, αποτελούμενο από απαιτήσεις από δάνεια (επιχειρηματικά και λιανικής τραπεζικής) ως επί το πλείστον ανεξασφάλιστα ή με χαμηλή εξασφάλιση, προς εκποίηση σύμφωνα με τον ν. 5072/2023 (με τον οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 έως 3 του ν. 4354/2015), ως ισχύει.

Τα ανωτέρω δάνεια είχαν χορηγηθεί από τα προαναφερόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα ΥΕΕ (στο εξής από κοινού οι «Απαιτήσεις»). Οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους 2024. Η σκοπούμενη μεταβίβαση των Απαιτήσεων δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχομένων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών.

Στο πλαίσιο της μεταβίβασης των Απαιτήσεων, τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών και εγγυητών καθώς και αυτά άλλων φυσικών προσώπων, που συνδέονται με τις Απαιτήσεις υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (π.χ. τρίτων προσώπων που παρείχαν εξασφαλίσεις, ειδικών ή καθολικών διαδόχων, πληρεξουσίων δικηγόρων, αντικλήτων, τρίτων στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού, μελών διοίκησης νομικών προσώπων κλπ.) θα διαβιβαστούν, όσον αφορά τα Χαρτοφυλάκια Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής και Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων βάσει του άρθρου 10 παρ. 21 του ν. 3156/2003 και όσον αφορά το Χαρτοφυλάκιο Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων βάσει των άρθρων 21 και 32 του ν. 5072/2023, από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ΥΕΕ, όπως εκπροσωπούνται από τον ειδικό εκκαθαριστή τους, την PQH, σε έκαστη εταιρεία ειδικού σκοπού που θα αποκτήσει τις Απαιτήσεις από τα Χαρτοφυλάκια Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής και Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων και στην εταιρεία - αγοραστή πιστώσεων που θα αποκτήσει τις Απαιτήσεις από το Χαρτοφυλάκιο Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων, καθώς και στις εταιρείες - διαχειριστές πιστώσεων κατά τις διατάξεις του ν. 5072/2023, στις οποίες θα ανατεθεί από την εκάστοτε αποκτώσα η διαχείριση των Απαιτήσεων ανά Χαρτοφυλάκιο.

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης πώλησης των Απαιτήσεων ανά Χαρτοφυλάκιο, οι μεν οφειλέτες και εγγυητές των Απαιτήσεων θα ενημερωθούν λεπτομερέστερα με προσωποποιημένη ενημέρωση που θα σταλεί ταχυδρομικά στις διαθέσιμες διευθύνσεις τους, τα δε λοιπά προαναφερόμενα πρόσωπα θα ενημερωθούν μέσω σχετικών ανακοινώσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και στην ιστοσελίδα της PQH .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.