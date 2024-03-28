Η έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) και των Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης Αττικής και Θεσσαλονίκης και η σταδιακή μεταφορά σε αυτές των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων σήμερα ΔΟΥ, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Ταυτόχρονα, οριστικοποιούνται οι ημερομηνίες για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (KEBEIΣ) Θεσσαλονίκης.

Στις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης παραμένει, προσωρινά, η αρμοδιότητα της παραλαβής δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χρήση ψηφιακών μέσων, η οποία ασκείται στα πλαίσια της χωρικής αρμοδιότητας της αντίστοιχης πρώην ΔΟΥ.

Tα υφιστάμενα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) των Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης μετεξελίσσονται σε Γραφεία Φορολογικής Εξυπηρέτησης και προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης τεσσάρων επιπλέον Γραφείων, προς στέγαση σε χώρους των Δήμων Ζωγράφου, Κρωπίας, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αιγάλεω, αντίστοιχα.

