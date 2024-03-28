Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Η εταιρία μου δεν πληρώνει κυριακάτικες υπερωρίες στους άνω των 40

Αύριο θα ανακοινωθεί ο νέος κατώτατος (μικτός) μισθός, με την τέταρτη κατά σειρά αύξηση επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, δήλωσε σήμερα στους Αταίριαστους του ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Σπανάκης.
«Θα έχει μπροστά το 8 και θα είναι ικανοποιητικός, με στόχο να πάει τα επόμενα χρόνια στα 950 ευρώ» είπε ο υφυπουργός Εργασίας.
O ίδιος απάντησε σε καταγγελίες τηλεθεατών στο kataggelies@skai.gr, για εργασιακά θέματα και διακρίσεις.
Σε καταγγελία τηλεθεατή ότι εταιρία δεν πληρώνει τις Κυριακάτικες υπερωρίες σε υπαλλήλους άνω των 40 ετών, ο υφυπουργός προέτρεψε τους εργαζόμενους να απευθυνθούν στην επιθεώρηση Εργασίας και να καταγγείλουν αυτή την πρακτική.
