Μνημόσυνο την Κυριακή για τον Βασίλη Καρρά στη Χαλκιδική

Συναυλία αφιέρωμα προς τη μνήμη του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή θα πραγματοποιηθεί μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό του

Καρράς

Μνημόσυνο για τον Βασίλη Καρρά θα τελεστεί την Κυριακή 31 Μαρτίου, στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Γεροπλατάνου Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος (ΣΟΝΕ) και η Ενορία Αγ. Δημητρίου Γεροπλατάνου Χαλκιδικής θα τελέσουν ιερό μνημόσυνο στη μνήμη του Βασίλη Καρρά, στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Γεροπλατάνου Χαλκιδικής.

Μετά από επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος η συναυλία αφιέρωμα προς τη μνήμη του θα πραγματοποιηθεί μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του. Υπολογίζεται το καλοκαίρι του 2025 στη Θεσσαλονίκη.

Η οικογένεια του αειμνήστου καλλιτέχνη θα παρευρεθεί στο μνημόσυνο την Κυριακή 31/3/24 στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Γεροπλατάνου Χαλκιδικής.

Πηγή: thestival.gr

TAGS: Βασίλης Καρράς μνημόσυνο Χαλκιδική
