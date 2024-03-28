Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 77 μπαταρίες οχημάτων (φορτηγών, μηχανημάτων έργων και τρακτέρ) φέρεται να έκλεψε 38χρονος, κατά το τελευταίο δίμηνο, από περιοχές της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη επ' αυτοφώρω, όταν αποπειράθηκε να αφαιρέσει μία ακόμη μπαταρία από φορτηγό στην περιοχή της Σίνδου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι από κοινού με δύο συνεργούς του (κατά περίπτωση), ένας 45χρονος και μία 36χρονη προέβησαν από τον Φεβρουάριο σε 22 κλοπές (τετελεσμένες και σε απόπειρα), όχι μόνο μπαταριών αλλά και καυσίμων (1.200 λίτρα πετρέλαιο), με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να προσδιορίζεται σε 18.000 ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε, οι περιοχές δράσης τους ήταν η Ν. Μαγνησία, η Χαλάστρα, το Ανατολικό, τα Κύμινα, τα Ν. Μαλγάρα και η ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- δύο πιστόλια, τριάντα φυσίγγια και μία κυνηγετική καραμπίνα. Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι ημεδαποί, ενώ ο 38χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

