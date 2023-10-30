ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Καταγγελίες πολιτών»

Ακόμα μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα τίθεται από σήμερα στη διάθεση των φορολογουμένων.

Πρόκειται για την πλατφόρμα «Καταγγελίες πολιτών», η οποία είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές/Δημοφιλείς Εφαρμογές/Καταγγελίες Πολιτών και δίνει πλέον τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αυτοματοποιημένα τις καταγγελίες και πληροφορίες τους, επώνυμα ή ανώνυμα, επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις εξής θεματικές κατηγορίες:

1. Διαφθορά - παραβάσεις ακεραιότητας

2. Φορολογικές παραβάσεις

3. Τελωνειακές παραβάσεις

Οι καταγγελίες και πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας διοχετεύονται αυτόματα, ανάλογα με το αντικείμενό τους, στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για περαιτέρω διερεύνηση, καθώς και στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, όταν οι υποθέσεις αφορούν θέματα αρμοδιότητάς της.

Η πλατφόρμα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, λαθρεμπορίας και φαινομένων διαφθοράς, διευκολύνοντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Επιπλέον, τα αναμενόμενα διοικητικά οφέλη από τη νέα πλατφόρμα, συνοψίζονται στα εξής:

* Εξοικονομούνται πόροι από την αυτοματοποίηση της διαδικασίας θεματικής ταξινόμησης των πληροφοριών.

* Ενισχύεται η διαφάνεια κατά τη διαχείριση των πληροφοριών, μέσω της συστημικής καταγραφής και παρακολούθησής τους.

* Βελτιστοποιείται η πληροφόρηση προς την ΑΑΔΕ, για τα είδη και τις τάσεις των παραβατικών συμπεριφορών.

* Αξιοποιούνται οι πληροφορίες σε συνδυασμό με τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για τη διενέργεια στοχευμένων επιχειρησιακών δράσεων.

Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε το πρωί, στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, του υφυπουργού, Χάρη Θεοχάρη, και της γενικής γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Μαρίας Ψύλλα.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε:

Σήμερα η ΑΑΔΕ κάνει δύο βήματα μπροστά. Ένα βήμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού και ένα βήμα για την αντιμετώπιση της παρανομίας, της φοροδιαφυγής. Σε σχέση με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό είναι σημαντικό ότι προχωρεί πια αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα, η ψηφιακή πλατφόρμα για τις καταγγελίες σε σχέση με τη φοροδιαφυγή. Και δεν είναι η μόνη πρωτοβουλία ψηφιακού εκσυγχρονισμού της ΑΑΔΕ. Υπάρχουν και άλλες πολλές. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε η σχετική πλατφόρμα για τη λήψη ψηφιακά του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας.

Η φοροδιαφυγή επίσης είναι μια μεγάλη μάχη τόσο για την ΑΑΔΕ, όσο φυσικά και για την κυβέρνηση. Η μάχη εναντίον της φοροδιαφυγής είναι από τις πιο βασικές πρωτοβουλίες, όχι μόνο του υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης αυτή την τετραετία. Έχουμε μάλιστα σχετικό νομοσχέδιο αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με πολλές και διαφορετικές πρωτοβουλίες, γιατί το θέμα θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε ολιστικά. Μια από τις πρωτοβουλίες, σχετίζεται με αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε. Και είναι η επιβράβευση του πολίτη όταν επωνύμως καταγγέλλει περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Είναι η λεγόμενη "e-appodixi". Αλλά βεβαίως υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες. Η γενίκευση των mydata, η υποχρεωτικότητα για όλους. Φυσικά στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, η κυβέρνηση συζητάει και ένα καινούργιο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, δίκαιο, έτσι ώστε τελικά να μην υπάρχουν -όπως συμβαίνει σήμερα- εργοδότες, οι οποίοι να πληρώνουν λιγότερους φόρους από ό,τι ο υπάλληλός τους. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν ο υπάλληλος αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης, που αφορά το σύνολο φυσικά της κοινωνίας αλλά και όλους εκείνους τους πολλούς πάντως ελεύθερους επαγγελματίες που πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, ανέφερε:

«Θεωρώ ότι με την πλατφόρμα "Καταγγελίες πολιτών" η ΑΑΔΕ προχωρά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό και απαραίτητο βήμα. Σε όλα τα προηγμένα κράτη οι δημόσιες ελεγκτικές αρχές βασίζονται και αξιοποιούν τις πληροφορίες που παρέχουν οι πολίτες. Οι πληροφορίες αυτές -ή ακόμη και οι καταγγελίες- για εσφαλμένες και φαύλες πρακτικές, είναι πολύτιμες, διότι υποδεικνύουν στις αρμόδιες υπηρεσίες το πού ακριβώς πρέπει να παρέμβουν. Προκειμένου να εξουδετερώσουν κρούσματα φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας, διαφθοράς ή άλλων συναφών παρανομιών. Η πλατφόρμα "Καταγγελίες πολιτών", από τη φύση και το σχεδιασμό της ενθαρρύνει την υγιή και έντιμη συνεργασία του πολίτη με τους κρατικούς φορείς, με άμεσο στόχο την εμπέδωση της νομιμότητας και της δικαιοσύνης, κατεξοχήν στο πεδίο των πιο κοινών φορολογικών παραβάσεων».

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε σχετικά: «Με τη νέα μας ψηφιακή πλατφόρμα, "Καταγγελίες Πολιτών", διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία των πολιτών με τη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και της ενίσχυσης της διαφάνειας στη λειτουργία της ΑΑΔΕ. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ακόμα ένα βήμα προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης της καθημερινότητας των πολιτών, της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά και της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

