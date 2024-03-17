Στον εντοπισμό και τη δέσμευση σημαντικών ποσοτήτων (252.000 κιλά) επικίνδυνων διαλυτών, που χρησιμοποιούνται για τη νόθευση καυσίμων, προχώρησαν Τελωνειακοί Ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε δύο σημεία, σε Πάτρα και Ευζώνους.

Ειδικότερα:

α) Στο Τελωνείο της Πάτρας, εντόπισαν εννέα βυτία, προερχόμενα από κοινοτική χώρα με ύποπτο φορτίο. Έστειλαν δείγμα στο Χημείο, και από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για επικίνδυνους διαλύτες, που χρησιμοποιούνται για νόθευση καυσίμων.

Τα 229.000 κιλά των διαλυτών είχαν ψευδώς δηλωθεί με κωδικούς άλλων προϊόντων.

Οι αναλογούντες φόροι και τέλη προσδιορίζονται στα 300.000 ευρώ.

β) Στο Τελωνείο Ευζώνων, μετά από έρευνα σε βυτιοφόρο βουλγαρικών πινακίδων, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι:

• Το βυτιοφόρο μετέφερε 23.000 κιλά διαλυτών που, όταν αναμειχθούν με βενζίνη, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νοθευμένου καυσίμου βενζινοκινητήρων.

• Η παραλήπτρια εταιρεία δε διέθετε πραγματικές εγκαταστάσεις στο χώρο, που δήλωνε ως έδρα της, στην Θεσσαλονίκη.

• Ο τόπος παράδοσης του εμπορεύματος ήταν γνωστός στις Αρχές από προηγούμενη υπόθεση λαθρεμπορίας χημικών διαλυτών και αιθυλικής αλκοόλης, στην οποία εμπλεκόμενος ήταν -μεταξύ άλλων- και ο ιδιοκτήτης του χώρου.

Το συνολικό ύψος των διαφυγόντων δασμών και φόρων προσδιορίστηκε στα 30.000 ευρώ.

Τράκτορας, βυτίο και προϊόν κατασχέθηκαν.





Πηγή: skai.gr

