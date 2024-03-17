Οι δρόμοι στη Νάξο… πλημμύρισαν από κόσμο για τις λαμπαδηφορίες, αφού το έθιμο αποτελεί σήμα κατατεθέν για το νησί του Αιγαίου. Η νύχτα έγινε μέρα με τους καρναβαλιστές να ξεχύνονται στους δρόμους με δάδες στα χέρια.

Αναπόσπαστο δρώμενο των εορτασμών του καρναβαλιού, 29 χρόνια τώρα, η Λαμπαδηφορία τείνει να δημιουργήσει παράδοση.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος μικροί και μεγάλοι ντύθηκαν αναλόγως, κράτησαν στα χέρια τους δάδες και έδωσαν διαφορετικό χρώμα, στο φετινό 4ήμερο των Αποκριών.

Πώς ξεκίνησε το δρώμενο

Η Λαμπαδηφορία ξεκίνησε το 1994 από την κινηματογραφική λέσχη Νάξου και πραγματοποιείται το Σάββατο πριν την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς.

Στην πρώτη λαμπαδηφορία συμμετείχαν 50 άτομα, φτάνοντας σήμερα τους 2.000 λαμπαδηφόρους.

Δημιουργήθηκε από την ανάγκη κάποιων να «ξεδώσουν» μέσα από αρχέγονες κραυγές υπό τον ήχο των κρουστών και να φέρουν στο σήμερα τη συγκίνηση της διονυσιακής γιορτής. Σκοπός είναι να ανάψουν χιλιάδες πυρσοί που θα φέρουν το φως, ξορκίζοντας το κακό.

Οι συμμετέχοντες βάφουν τα πρόσωπά τους με λευκή και μαύρη μπογιά, φορούν λευκούς χιτώνες και ξεφαντώνουν πίνοντας ρακή και χορεύοντας στο ρυθμό των τυμπάνων.

Οποιοσδήποτε θέλει,μπορεί να συμμετάσχει και να νιώσει τον παλμό της πομπής, αρκεί να είναι πρόθυμος να αφεθεί στα χέρια των εθελοντών που αναλαμβάνουν το facepaintingκαι να ζωστεί τον αρχαιοπρεπή χιτώνα πάνω απ’ τα συμβατικά ρούχα. Στο ένα χέρι ο πυρσός, στο άλλο χέρι η ρακή, και η γιορτή ξεκινά…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.