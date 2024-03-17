Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Αλεξανδρούπολης από τον τραγικό θάνατο ενός 15χρονου αγοριού ανήμερα των γενεθλίων του, το οποίο ανέβηκε στην ταράτσα με τον πατέρα του και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριάια.

Το αγόρι χαρούμενο για την νίκη της ομάδας του, του ΠΑΟΚ, ζήτησε από τον πατέρα του μία χάρη: να ανέβει μαζί του στην ταράτσα και να βγάλει μία selfie με τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας. Ο πατέρας δέχτηκε και λίγο αργότερα σημειώθηκε το δυστύχημα που συντάραξε την Αλεξανδρούπολη και ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον παππούς του αδικοχαμένου παιδιού, πατέρα Ιωάννη, το δυστύχημα έγινε όταν το αγόρι – προσπαθώντας να βγάλει μία selfie, πάτησε το τζάμι του φωταγωγού, το έσπασε και βρέθηκε στο κενό.

«Ο θάνατος του εγγονού μου ήταν κεραυνός εν αιθρία. Έχουν καταρρακωθεί οι ψυχούλες μας. Είναι μία κατάσταση που δεν ελέγχεται πνευματικά. Μπορεί να είμαι ιερέας και να την ελέγχω αλλά ανθρωπίνως δεν είναι εύκολο. Να μην το ζήσει κανείς αυτό, είναι τόσο δύσκολο» είπε ο πατέρας Ιωάννης.

Στον τόπο της τραγωδίας βρέθηκαν αστυνομικοί, Πυροσβεστικό όχημα για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το οποίο διακομίσθηκε το άψυχο σώμα του 15χρονου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου δυστυχώς οι γιατροί απλά διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Συλλυπητήρια από τον ΠΑΟΚ

Τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του 14χρονου εκφράζει με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει την ανείπωτη θλίψη και τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιάννη από την Αλεξανδρούπολη, που βρήκε φρικτό θάνατο προσπαθώντας να βγάλει φωτογραφία με την αγαπημένη του, ασπρόμαυρη φανέλα.

Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή και η οικογένεια του ΠΑΟΚ θα αγκαλιάσει την οικογένειά του.

Καλό ταξίδι Γιάννη…», τονίζει η ΠΑΕ.



Με πληροφορίες από pameevro.gr, evros-news.gr

Πηγή: skai.gr

