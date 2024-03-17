Όπου φύγει-φύγει οι Αθηναίοι για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, καθώς σχεδόν 80.000 αυτοκίνητα, πέρασαν (μόνο εχθες, Σάββατο) από τα διόδια στις δύο εθνικές οδούς.

Γεμάτα αναχωρούσαν και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ - με την αποβαθρα της Πάτρας να βουλιάζει από ταξιδιώτες ενώ τα τουριστικά γραφεία «ξεπούλησαν» τα αποκριάτικα πακέτα τους

Που θα κάνουν καθαρά Δευτέρα οι Έλληνες

Το καρναβαλικό τριήμερο έχει πάντα αυξημένη κίνηση - κυρίαρχα στις περιοχές που γίνονται τα καρναβάλια με μεγάλη επιτυχία - κυρίως από επισκέπτες που προέρχονται από τα αστικά κέντρα κοντά στις καρναβαλικές περιοχές σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ομοσπονδίας των τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα Λύσανδρος Τσιλίδης.

Ξεκινώντας με τους καρναβαλικούς προορισμούς, που παραδοσιακά πρωταγωνιστούν με υψηλή πληρότητα, η Πάτρα, η Ξάνθη, η Σκύρος, το Ρέθυμνο, η Νάουσα, η Καστοριά, ο Τίρναβος, η Κοζάνη, τα Ιωάννινα, η Κεφαλονιά, η Ρόδος, η Άμφισσα, η Καλαμάτα, το Γαλαξίδι και η Κέρκυρα προσελκύσουν επισκέπτες από κάθε γωνιά της χώρας.

Την ίδια στιγμή το οργανωμένο ταξίδι για μία ακόμη φορά επικρατεί στον προγραμματισμό των ταξιδιωτών και για το λόγο αυτό τα γραφεία ταξιδιών προαγόρασαν θέσεις σε πλοία και αεροπλάνα προκειμένου οι καταναλωτές να αγοράσουν οικονομικά πακέτα.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στους καρναβαλικούς προορισμούς δεν "πέφτει καρφίτσα" από τους επισκέπτες, καθώς η πληρότητα ξεπερνάει το 90% στα ανοικτά καταλύματα.

Στο σημείο αυτό ο κ. Τσιλίδης κάνει λόγο για μια αύξηση των πωλήσεων φέτος στα εκδρομικά πακέτα άνω του 10%,σε σχέση με το 23, όταν πέρυσι υπήρξε αύξηση 30% σε σχέση με το 2022.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές των πακέτων που δόθηκαν σε Έλληνες ταξιδιώτες, αυτές κινήθηκαν σε ανταγωνιστικές τιμές και για το λόγο αυτό υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση εξηγεί ο κ. Τσιλίδης.

Συγκεκριμένα ένα τριήμερο στην Πάτρα ξεκινάει από 115 ευρώ το άτομο (δυο διανυκτερεύσεις- μεταφορά και διαμονή).

Ένα πενθήμερο στην Ξάνθη εκκινεί από 135 ευρώ το άτομο, ένα πενθήμερο στην Σκύρο κοστίζει 310 ευρώ, στο Ρέθυμνο 3 βράδια θα κοστίσουν 375 ευρώ το άτομο, ενώ στην Καστοριά για 2 βράδια το άτομο θα ξοδέψει175 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

