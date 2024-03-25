Λογαριασμός
25η Μαρτίου: 21 κανονιοβολισμοί από το Λυκαβηττό για την επέτειο του 1821

Ο πρώτος κανονιοβολισμός σημειώθηκε στις 6:20 το πρωί, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού για να αντηχήσουν ακολούθως άλλοι 20 κανονιοβολισμοί

Κανονιοβολισμοι

Οι εθιμοτυπικοί 21 κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό έδωσαν στο εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη στην Αθήνα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός σημειώθηκε στις 6:20 το πρωί, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού για να αντηχήσουν ακολούθως άλλοι 20 κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το καθιερωμένο πρωτόκολλο για να τιμηθεί η ιστορική επέτειος.

Ακολουθεί η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και κατόπιν θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η στρατιωτική παρέλαση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 11:00 στο Σύνταγμα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: 25η Μαρτίου Λυκαβηττός
