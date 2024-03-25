Το Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας για την εορτή της 25ης Μαρτίου

Μήνυμα Του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου για την εορτή της 25ης Μαρτίου

Θεοφιλέστατοι αδελφοί και αγαπητά μου παιδιά,

«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις»

Σήμερα εορτάζουμε λαμπρώς τη Θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, επιτελώντας ανάμνηση της χαρμόσυνης αναγγελίας, από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ότι η Παρθένος Μαρία θα κυοφορήσει και θα γεννήσει τον Υιό και Λόγο του Θεού. Η αναγγελία αυτή υπήρξε η αρχή της λυτρώσεώς μας! Η αποδοχή του θελήματος του Θεού από την Κεχαριτωμένη Κόρη, άνοιξε τον δρόμο για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, με την απαλλαγή αυτού από τα δεσμά του προπατορικού αμαρτήματος.

Αιώνες αργότερα, οι υποδουλωμένοι Έλληνες, ποθώντας την απαλλαγή από τα δεσμά της σκλαβιάς και της τυραννίας, αγωνίστηκαν και έχυσαν το αίμα τους «για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία». Οι αγώνες και οι θυσίες τους άνοιξαν τον δρόμο για την εθνική ανεξαρτησία και τη μετέπειτα πρόοδο και ευημερία του ελληνικού λαού.

Με πολλή συγκίνηση, ανατρέχουμε στα δύο αυτά σπουδαία ιστορικά γεγονότα, στα οποία οφείλουμε την ελευθερία μας, ως άνθρωποι και ως Έλληνες. Συγκίνηση η οποία αναπόφευκτα επιτείνεται, αν αναλογιστούμε ότι η σημερινή διπλή εορτή συμπίπτει με ένα ακόμα βαρυσήμαντο γεγονός για την Ορθοδοξία και για τον Ελληνισμό: Ήταν τέτοιες μέρες, τον Μάρτιο του έτους 1924, όταν η πέμπτη ήπειρος δεχόταν, σαν άλλον Ευαγγελισμό, το χαρμόσυνο άγγελμα της ιδρύσεως της τότε Ιεράς Μητροπόλεως Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας και έπειτα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.

Ήταν αυτές τις μέρες, πριν από εκατό χρόνια, όταν το σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, άνοιγε τον δρόμο για να μεταγγίσει στα ξενιτεμένα τέκνα του την αγιαστική, ανακαινιστική και εν τέλει απελευθερωτική χάρη του Θεού, εφόδιο πολύτιμο για να σταθούν στα πόδια τους, να μοχθήσουν και να προκόψουν στην ευλογημένη ετούτη μακρινή γη. Έκτοτε, η Μητέρα Εκκλησία αποτέλεσε πνευματική τροφό του Ελληνισμού στους Αντίποδες και διεδραμάτισε κομβικό ρόλο στην πολύπλευρη πρόοδό του και στα επιτεύγματα που όλοι σήμερα έχουμε την ευλογία να καμαρώνουμε.

Τρία σπουδαία γεγονότα λοιπόν, με κοινό εφαλτήριο το θαρραλέο φρόνημα και την εμπιστοσύνη στον Θεό. Τρία γεγονότα από τα οποία, ειδικά εμείς εδώ στην Αυστραλία, καλούμαστε να αντλήσουμε έμπνευση, ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής μας και να πορευτούμε με θάρρος και πίστη στη νέα εκατονταετία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας.

Εμπρός, αγαπητά μου παιδιά!

Ας δώσουμε με περισσότερη ένταση τη μαρτυρία της πίστεώς μας στην αυστραλιανή κοινωνία! Ας δείξουμε ότι στις φλέβες μας κυλάει αίμα Αγίων και Ηρώων! Ας ανοίξουμε τον δρόμο για νέες χρυσές σελίδες της τοπικής μας Εκκλησίας και του Ελληνισμού στην πέμπτη ήπειρο!

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, ευλογημένα, δημιουργικά και σωτήρια!

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

