Σίδνεϋ: Με λαμπρότητα τελέστηκε ο εορτασμός για την 25η Μαρτίου

Με τα ελληνικά χρώματα, το γαλάζιο και το λευκό, «πλημμύρισαν» εχθές, Κυριακή, οι κεντρικοί δρόμοι του Σύδνεϋ. Η Ελληνική Ομογένεια της αυστραλιανής μεγαλούπολης εόρτασε μαζικά και πανηγυρικά την Εθνική Επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν μπροστά από το εμβληματικό κτήριο της Όπερας του Σύδνεϋ, αφού προηγουμένως τελέστηκε Δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εψάλη Επιμνημόσυνη Δέηση και κατετέθησαν στεφάνια προς τιμήν των Ηρώων του ’21 στο Κενοτάφιο του Martin Place, και πραγματοποιήθηκε μεγαλειώδης παρέλαση με τη συμμετοχή της μαθητιώσας νεολαίας, τμημάτων των ομογενειακών οργανώσεων και χιλιάδων ομογενών.

Της παρέλασης ηγήθηκαν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών της Ελλάδος κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, πλαισιούμενοι από τους λοιπούς επισήμους, μεταξύ των οποίων ήταν: οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Μιλητουπόλεως κ. Ιάκωβος, Μαγνησίας κ. Χριστόδουλος και Χαριουπόλεως κ. Βαρθολομαίος, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Αυστραλία κ. Σταύρος Βενιζέλος, ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία κ. Αντώνιος Σαμμούτης, η Πολιτειακή Υπουργός Οικονομικών, Βιομηχανίας, Κρατικών Προμηθειών και Φυσικών Πόρων στη Νέα Νότιο Ουαλία κ. Courtney Houssos, η Πολιτειακή Υπουργός Εργασιακών Σχέσεων και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΝΝΟ κ. Σοφία Κώτση, o Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Σύδνεϋ κ. Χάρης Δανάλης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Σύδνεϋ, κ. Ιωάννης Μαλλικούρτης, η Εμπορική Ακόλουθος κ. Χρυσούλα Προκοπάκη, η Πολιτειακή Βουλευτής και σκιώδης Υπουργός Οικονομικών και Αθλητισμού ΝΝΟ κ. Ελένη Πετεινού και ο Πρόεδρος της Διακοινοτικής Επιτροπής ΝΝΟ κ. Κοσμάς Δημητρίου.

Κατά την άφιξη όλων των τμημάτων της παρέλασης στον χώρο της Όπερας, οι μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής σκόρπισαν συγκίνηση και προκάλεσαν αισθήματα υπερηφάνειας και εθνικής ανατάσεως, καθώς έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδος, και εκείνον της Αυστραλίας.

Ακολούθησε η εκφώνηση επετειακών ομιλιών από τους επισήμους, με πρώτον τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Μακάριο, ο οποίος καταρχάς χαιρέτισε την επαναφορά του θεσμού της παρέλασης για την Εθνική Επέτειο της Ελληνικής Παλιγγενεσίας. «Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση», τόνισε, «μετά από μια διακοπή πέντε ετών λόγω της πανδημίας, μαζευτήκαμε όλοι οι Έλληνες και οι φιλέλληνες, στην γνωστή σε όλους Όπερα του Σύδνεϋ, με αφορμή την έναρξη της Επαναστάσεως του 1821 και την εορτή του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας».

«Μαζευτήκαμε για να φωνάξουμε με καμάρι: Ζήτω η Ελλάδα!», επισήμανε ο Σεβασμιώτατος και συνέχισε: «Μαζευτήκαμε όλοι εδώ, όχι για να αποδείξουμε ότι είμαστε δυνατοί, αλλά για να δώσουμε το μήνυμα και τη μαρτυρία της ενότητας σε όλους. Είμαστε ενωμένοι, διότι αυτό μας έμαθε η ιστορία των προγόνων μας. Είμαστε ενωμένοι ως Έλληνες διότι με την ενότητα πάμε μπροστά και οδηγούμαστε στο φως. Είμαστε ενωμένοι ως λαός, ως Γένος και ως Ορθόδοξοι διότι έχουμε το ίδιο αίμα, την ίδια ιστορία, τα ίδια βάσανα, τους ίδιους πόνους, τους ίδιους αναστεναγμούς. Μαζί προχωρούσαν οι προγονοί μας στον πόλεμο, στις χαρές, στις λύπες, στις γεννήσεις και στους θανάτους. Μαζί προχωρούμε κι εμείς στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα της ζωής. Μαζί θα προχωρούν και τα παιδιά μας».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας επανέλαβε προς τους ομογενείς την προτροπή να μη ξεχνούν ότι «στις φλέβες μας κυλά αίμα αγίων και ηρώων», όπως επίσης να πορεύονται με εθνική υπερηφάνεια, καθότι «εμείς οι Έλληνες δεν γονατίζουμε, παρά μονάχα μπροστά στα εικονίσματα και μπροστά στους νεκρούς μας».

Προτού ολοκληρώσει την ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Μακάριος ευχαρίστησε όλους τους ομογενείς για την ενθουσιώδη συμμετοχή τους στον εορτασμό της Εθνικής Επετείου, ενώ χαιρέτισε και την παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών της Ελλάδος, κ. Θεοδώρου Λιβάνιου, ο οποίος εκπροσώπησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. «Σας διαβεβαιώ ότι ο Ελληνισμός της Αυστραλίας είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται», ανέφερε, μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος στον κ. Λιβάνιο, ενώ τον παρακάλεσε να μεταφέρει την εκτίμηση όλων προς τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Μετά το πέρας των ομιλιών, οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση παραδοσιακών χορών της πατρίδος, από χορευτικά συγκροτήματα των ομογενειακών συλλόγων και οργανώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.