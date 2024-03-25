Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Κηφισιά - Δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν τα ξημερώματα ένας άνδρας και μία γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 3ου ορόφου, επί της οδού Κοκκινάκη, στην Κηφισιά.

Παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η γυναίκα είναι ηλικίας περίπου 45 με 50 ετών και ο άνδρας ηλικίας 80 ετών.

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

