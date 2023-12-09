Παγκόσμια πρωτιά και επιβράβευση για το ζουμερό και ευωδιαστό ροδάκινο Νάουσας που φέτος βρίσκεται στην 1η θέση της λίστας του Τaste Atlas με τα 84 κορυφαία φρούτα στον κόσμο.

Μάλιστα, στην πρώτη δεκάδα – ανάμεσα σε εξωτικά και ιδιαίτερα φρούτα,– είναι και τα … ταπεινά μανταρίνια Χίου, που τα μοναδικό άρωμά τους τα κατατάσσει στην 7η θέση.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα

1. Ροδάκινα Νάουσας

2. Mangosteen (Νησιά Σούντα)

3. Truskawka Kaszubska (οι φράουλες - Πολωνία)

4. Deglet Nour (χουρμάδες - Αλγερία)

5. Lucuma (κάτι σαν αβοκάντο - Νότια Αμερική)

6. Limone di Sorrento (λεμόνια, Ιταλία)

7. Μανταρίνια Χίου

8. Wisnia Nadwislanka (κεράσια Πολωνία)

9. Acai Berries (τα γνωστά ακάι μπέρις, Νότια Αμερική)

10. Jabuticaba (είδος μούρων, Βραζιλία)

Η κριτική του Taste Atlas

1. Ροδάκινα Νάουσας: Αυτά τα ζουμερά ροδάκινα καλλιεργούνται στην Κεντρική Μακεδονία. Oι άριστες καιρικές και εδαφικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη συστηματική καλλιέργεια τα έκαναν τα πιο δημοφιλή φρούτα στην Ελλάδα….. Λόγω του πλούσιου αρώματος και της γλυκιάς τους γεύσης, είναι ιδιαίτερα περιζήτητα από τους καταναλωτές τόσο στην Ελλάδα όσο και όχι μόνο, ιδιαίτερα στις αγορές της Ευρώπης και της Αραβικής Χερσονήσου, όπου πωλούνται από τα τέλη Μαΐου έως τα τέλη Οκτωβρίου. Έξι σοκολάτες που αγαπήσαμε από παιδιά και συνεχίζουμε να τρώμε.

7. Μανταρίνια Χίου: …. Αυτή η ποικιλία μανταρινιών είναι από τις πιο αρωματικές στον κόσμο. Ακόμα και όταν είναι άγουρα, η επιμονή του αρώματος τους θα κάνει τον καθένα να τα λατρέψει με την πρώτη μπουκιά. Περιέργως, το άρωμά τους ξεφεύγει από τους ελαιώνες εσπεριδοειδών, κατακτώντας ολόκληρο το νησί, κάνοντας τη Χίο γνωστή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ως μυρωδάτο νησί.

Πηγή: skai.gr

