Μας τελειώνει η σαμπάνια; - Το δράμα της φετινής εορταστικής περιόδου για τους πλούσιους

Ζούμε σε παράξενους καιρούς, εν μέσω φυσικών καταστροφών και πολέμων, και η σαμπάνια -λένε- είναι και πάλι έτοιμη να… τελειώσει. Ανοίγουμε περισσότερα μπουκάλια από ποτέ. Η ζήτηση είναι μεγάλη και το χρήμα ρέει πιο άφθονο ακόμα και από το ίδιο το αφρώδες γαλλικό κρασί. Για τρίτη συνεχή χρονιά, οι μεγάλοι παλιοί παραγωγοί σαμπάνιας διακινούν την ιδέα της έλλειψης. Οι καλύτεροι πελάτες τους, ανήσυχοι και διψασμένοι, αποθησαυρίζουν, κερδοσκοπούν και ανεβάζουν τις τιμές.

Η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο είναι η Γαλλία, η οποία καταναλώνει 49 εκατ. φιάλες ετησίως, σύμφωνα με άρθρο της «El Pais». Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 30 εκατ., οι Ηνωμένες Πολιτείες με 17, η Γερμανία με 15, το Βέλγιο και η Ιαπωνία με 9. «Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ισπανία από 3 εκατ. μπουκάλια που κατανάλωνε ετησίως έφτασε τα 4,5 εκατ.», λέει ο Rafael Sandoval, sommelier στο εστιατόριο Coque της Μαδρίτης.

Αντίθετα, η προσφορά έχει παραμείνει λίγο πολύ η ίδια: 300 εγγεγραμμένοι παραγωγοί σαμπάνιας και 15.000 οικογενειακοί αμπελώνες. Ο Sandoval γνωρίζει καλά την αγορά. Κατά τη γνώμη του, η πρόσφατη συζήτηση περί ελλείψεων είναι «μια στρατηγική πωλήσεων».

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η CIVC (Διεπαγγελματική Επιτροπή Οίνου Σαμπάνιας) προσπάθησε να προλάβει μια υποθετική κατάρρευση της αγοράς και να μειώσει την παραγωγή κατά 20%. Αλλά καθώς ζούμε σε περίεργους καιρούς, η κατανάλωση απογειώθηκε. Μεταξύ του 2020 και του 2021, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 64%! Το 2022, καταρρίφθηκαν ρεκόρ τόσο στην παγκόσμια κατανάλωση με 326 εκατ. φιάλες - 82 εκατ. περισσότερες από το 2020 - όσο και στις πωλήσεις, που ανήλθαν σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ οι καταναλωτές τρελάθηκαν για τις… φυσαλίδες, η φύση επενέβη με ένα 2021 γεμάτο δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μια συνεπακόλουθη λιγοστή συγκομιδή. Έτσι, φτάσαμε στο τέλος του 2023 με «κουτσό απόθεμα» και τη σαμπάνια να έχει γίνει παγκόσμιο αντικείμενο του πόθου.

Ο όρος σαμπάνια είναι η κατωχυρωμένη ονομασία προέλευσης για τον αφρώδη οίνο που παράγεται στην περιοχή της Καμπανίας (Champagne), στη Γαλλία. Οι ρίζες της βρίσκονται πίσω στον 17ο αιώνα και πατέρας της θεωρείται ο βενεδικτίνος μοναχός Ντομ Πιερ Περινιόν (1639-1715), υπεύθυνος για την κάβα του Αβαείου του Οτβιλιέ, όπου εκείνη την εποχή παράγονταν τα πιο ονομαστά κρασιά της χώρας.





