Η ελληνική ζαχαροπλαστική τιμάται ιδιαίτερα από τη διεθνούς φήμης λίστα του «Taste Atlas». Πρόσφατα, έβγαλε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα καλύτερα γλυκά σε όλον τον κόσμο με τη Γαλλία και την Τουρκία να καταλαμβάνουν αρκετές θέσεις. Από την άλλη τα δύο ελληνικά γλυκά που εμφανίζονται στη λίστα, μάλλον, αδικούνται λίγο...

Πιο συγκεκριμένα, τη θέση 37 καταλαμβάνει το γαλακτομπούρεκο με το διεθνές μέσο να σχολιάζει: «Αυτό το παραδοσιακό ελληνικό επιδόρπιο αποτελείται από πολυάριθμα φύλλα, που πασπαλίζονται με λιωμένο βούτυρο, και συνδυάζονται με μια ελαφριά κρέμα σιμιγδάλι. Αφού ψηθεί και παγώσει καλά, το γλυκό παραδοσιακά περιλούζεται με πορτοκάλι, ζαχαρούχο σιρόπι, επιτρέποντας στα στρώματα να απορροφήσουν τις γεύσεις και να μετατρέψουν το γαλακτομπούρεκο σε μια μαλακή, βελούδινη λιχουδιά. Αυτό το κλασικό ελληνικό γλυκό βρίσκεται συνήθως σε ζαχαροπλαστεία και παραδοσιακές ταβέρνες σε όλη τη χώρα».



Στη θέση 34 βρίσκονται τα «all time classic» μελομακάρονα. «Αν και πιστεύεται ότι προέρχονται από την αρχαία Φοινίκη, τα μελομακάρονα αποτελούν σήμερα ένα τυπικό ελληνικό χριστουγεννιάτικο κέρασμα. Αυτά τα νόστιμα μπισκότα από σιμιγδάλι είναι παραδοσιακά αρωματισμένα με μέλι, ξύσμα πορτοκαλιού, κανέλα, ελαιόλαδο και μερικές φορές κονιάκ. Αμέσως μετά το ψήσιμο, τα μελομακάρονα μπισκότα περιχύνονται με σιρόπι και στη συνέχεια πασπαλίζονται με αλεσμένα καρύδια. Αν και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ένα άλλο ελληνικό κέρασμα που ακούει στο όνομα φινίκια αναφέρεται σε ένα ελαφρώς διαφορετικό επιδόρπιο, που περιστασιακά τηγανίζεται και σερβίρεται χωρίς καρύδια, σήμερα και οι δύο ονομασίες χρησιμοποιούνται εναλλακτικά», γράφει το «Taste Atlas».

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι γαλλικές κρέπες, ενώ πίσω τους, στη 2η θέση, είναι το βραζιλιάνικο bombocado, στη 3η θέση είναι το περουβιανό queso helado, στη 4η θέση το τιραμισού και στη 5η θέση η κρεμ μπρουλέ.

