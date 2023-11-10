Στην λίστα του Taste Atlas με τα 100 καλυτέρα τυριά του κόσμου συμπεριλαμβάνονται 19 ελληνικά – με πρώτο και καλύτερο τη γραβιέρα Νάξου.

Οι χρήστες της ηλεκτρονικής «εγκυκλοπαίδεια των γεύσεων» παγκοσμίως πρότειναν 35.895 τυριά. Το Taste Atlas εξέτασε τα 23.863 και κατήρτισε τη γαστρονική λίστα τυριών, μετά και από ψηφοφορία των αναγνωστών του.

Η γραβιέρα Νάξου αναδείχθηκε το καλύτερο ελληνικό τυρί και έβδομο καλύτερο του κόσμου, μετά τα ιταλικά παρμεζάνα, μπουράτα, Stracchino di crescenza και μοτσαρέλα, το πορτογαλέζικο Serra da Estrela και το γαλλικό τυρί St. André.

Ενα σκληρό τυρί με δροσερή γεύση και ελαφρύ άρωμα

Στην περιγραφή του τυριού το Taste Atlas αναφέρει:

Η γραβιέρα Νάξου παρασκευάζεται από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα ή μια μείξη με πρόβειο γάλα και κατσικίσιο γάλα, με την περιεκτικότητα του δευτέρου να είναι έως 20%. Έχει έναν λεπτό φλοιό και ένα ανοιχτόχρωμο κίτρινο και συμπαγές εσωτερικό, γεμάτο με μικρές τρύπες. Η γραβιέρα Νάξου είναι ένα σκληρό τυρί με δροσερή γεύση και ελαφρύ άρωμα. Η περιεκτικότητά της σε υγρασία είναι έως 38% και η περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 40%. Το γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του, προέρχεται από τα ζώα που μεγαλώνουν στο νησί και τρέφονται με την τοπική χλωρίδα, με φυτά και βότανα που δίνουν στο γάλα τη μοναδική του γεύση».

Εκτός από την γραβιέρα Νάξου, στην λίστα με τα 100 καλύτερα τυριά του κόσμου «φιγουράρουν» αλλά 12 ελληνικά τυριά.

Δείτε ποια και σε ποια θέση

28. Κεφαλοτύρι

31. Κεφαλογραβιέρα

35. Γραβιέρα Κρήτης

49. Μελίχλορο Λήμνου

50.Φετα

51. Κασέρι

68. Μετσοβόνε

71. Ανθότυρο

72. Μαστέλο Χίου

85. Καλαθάκι Λήμνου

89. Κρασοτύρι, Κως

93. Αρσενικό Νάξου

Στην τελευταία θέση, νο 100, βρίσκεται το κυπριακό Χαλούμι.



Πηγή: skai.gr

