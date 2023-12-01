Μελομακάρονο: Οι διαφορετικές «version» του παραδοσιακού χριστουγενιάτικου γλυκού

Είναι το πιο παραδοσιακό γλυκό των Χριστουγέννων, πασπαλισμένο με μέλι και καρύδια. Τα μελομακάρονα, άλλοτε σκέτα κι άλλοτε «ντυμένα» με σοκολάτα, μαύρη ή λευκή, αποτελούν αγαπημένη γεύση και δεν λείπουν από κανένα εορταστικό τραπέζι. Επειδή, όμως, ποτέ δεν είναι αρκετή η ποσότητα, όσα γλυκά κι αν φάει κανείς την περίοδο των γιορτών, ζαχαροπλάστες και αρτοποιοί της Θεσσαλονίκης έβαλαν τη φαντασία τους να δουλέψει και δημιουργούν νέες «version» γλυκών με βάση το μελομακάρονο.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η ιδέα «γεννήθηκε» σε ...άκυρη στιγμή. Όπως για παράδειγμα με τη ζαχαροπλάστη, Πέπη Μπέζα, η οποία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ενώ απολάμβανε το παγωτό της, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, σκέφτηκε να δημιουργήσει για τα Χριστούγεννα ένα κέικ μελομακάρονου.

Έτσι άρχισε πολύ γρήγορα τις δοκιμές στο εργαστήριό της στην Πυλαία, παρά το γεγονός ότι φορούσε κοντομάνικο και η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 30 βαθμούς Κελσίου. «Βάζουμε φαντασία και μεράκι στα χριστουγεννιάτικα γλυκά και δουλεύουμε τις νέες συνταγές από το καλοκαίρι. Κι ενώ έτρωγα παγωτό, σκέφτηκα να βγάλω στην παραγωγή ένα κέικ μελομακάρονου. Γεμάτο με μυρωδιές Χριστουγέννων, με καρύδια, με κανέλα, πορτοκάλι, μπαχαρικά και βούτυρο», εξήγησε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η κ. Μπέζα.

Από τις αρχές του φθινοπώρου είχαν παραχθεί τα πρώτα δείγματα για να διαπιστώσει εάν είναι καλή η συνταγή και τελικώς κατέληξε να το βγάλει την εορταστική περίοδο στην παραγωγή για τους πελάτες της. «Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και διαφορετικό κέικ, με βάση το μελομακάρονο», προσθέτει η ζαχαροπλάστης.

Και για τα μικρότερα παιδιά, αλλά και για όσους νιώθουν παιδιά, η κ.Μπέζα έχει βγάλει και χριστουγεννιάτικα μπισκότα τζίντζερμπρεντ με γεύση μελομακάρονου.

Μελομακάρονο στο ...κουτάλι

Είναι μελομακάρονα που τρώγονται με το ...κουτάλι. Ο Γιώργος Αυγέρος, γνωστός από τις δημιουργίες θεματικών σοκολάτας, ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δημιούργησε άλειμμα μελομακάρονου σε βάζο ώστε οι φανατικοί να τοποθετούν τη γεύση του γλυκού στη φέτα του ψωμιού ή να το τρώνε με το κουτάλι.

«Το γλυκό, κλειστό μέσα στο βάζο, μπορεί να το πάρει κάποιος ακόμη και στη δουλειά του. Επίσης, δίνουμε τη δυνατότητα με τον τρόπο αυτό το μελομακάρονο να ταξιδέψει σε όλες τις χώρες του εξωτερικού. Είναι αρκετοί οι τουρίστες που βλέπουν το άλειμμα στη βιτρίνα του ζαχαροπλαστείου, το αγοράζουν και στη συνέχεια μέσω των αποσκευών τους φτάνει στα χριστουγεννιάτικα τραπέζια σε κάθε γωνιά της γης», τονίζει ο κ. Αυγέρος.

Μελομακάρονο σε κρουασάν

Κι αν κάποιος το θέλει για πρωινό ή για κολατσιό, μπορεί να το βρει μέσα στο ...κρουασάν. Την ιδέα για ένα κρουασάν με μπόλικο άρωμα Χριστουγέννων είχε η αρτοποιός Έλενα Καλλίδου, που διατηρεί φούρνο τρίτης γενιάς στη Μπότσαρη και έχει εξειδίκευση στις καινοτόμες γεύσεις.

«Είναι κρουασάν γεμιστό με σπασμένο μελομακάρονο, με απαλή κρέμα, λίγο άγλυκη για να ισορροπεί με το χριστουγεννιάτικο γλυκό. Το πασπαλίζουμε με καρύδια και κανέλα και δίνουμε κάτι ξεχωριστό στον πελάτη. 'Εχουμε εξειδίκευση στα κρουασάν με συνολικά είκοσι γεύσεις, μεταξύ αυτών τσιζκέικ, μιλφέιγ. Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε να βγάλουμε κι ένα εποχιακό», εξηγεί στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η κ. Καλλίδου.

Τα κρουασάν είναι άδεια και οι λάτρεις των χριστουγεννιάτικων γεύσεων, μόλις περάσουν την πόρτα του αρτοποιείου επιλέγουν την αγαπημένη τους γεύση. Στον ίδιο χώρο της κ. Καλλίδου από τις επόμενες ημέρες θα κυκλοφορεί το μελομακάρονο και στη μορφή που έχει ένα ακριβό «ελβετικό σοκολατάκι», καθώς θα έχει επικάλυψη σοκολάτας, κάστανο και μπράντι.

Κι επειδή υπάρχει η παραδοσιακή «κόντρα» με τον κουραμπιέ, σε όλη τη διάρκεια των γιορτών, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν και κρουασάν με γέμιση το άσπρο γλυκό με την άχνη ζάχαρη για να μην υπάρχουν «παρεξηγήσεις».

Μελομακάρονο παγωτό και toping σε παγωμένο γιαούρτι

Ως επικάλυψη στο παγωμένο γιαούρτι προσφέρει το μελομακάρονο στους πελάτες του ο επιχειρηματίας, Στέλιος Ρίμπας. Το γλυκό, «σπασμένο» σε μικρά κομμάτια, έρχεται να προστεθεί πάνω στο γλύκισμα για όσους θέλουν να συνδυάσουν στον ουρανίσκο τους δύο εποχές: το καλοκαίρι με το χειμώνα.

«Σκεφτήκαμε να δώσουμε μία εορταστική νότα, μία παραδοσιακή Χριστουγεννιάτικη γεύση. Και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη, από το μελομακάρονο. Ξεκίνησαν να το ζητούν οι πελάτες μαζί με το παγωμένο γιαούρτι τους και θα πάει πολύ καλύτερα μόλις μπούμε σε φουλ εορταστικούς ρυθμούς», λέει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. Ρίμπας.

Είναι χαρακτηριστικό πως και αρκετά ζαχαροπλαστεία της πόλης έχουν επιλέξει να σερβίρουν το μελομακάρονο σε μπάλες παγωτού, κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι πελάτες ανάμεσα στις άλλες γεύσεις του αγαπημένου γλυκίσματος θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν και «γεύση μελομακάρονο», τη μόνη γεύση των ψυγείων που έχει διάρκεια ζωής όσο και οι γιορτές των Χριστουγέννων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.