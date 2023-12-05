Οι τροφές που θα ενισχύσουν την ενέργειά σας τον χειμώνα

Ο χειμώνας είναι εδώ και οι διατροφικές μας προτιμήσεις αλλάζουν. Το σώμα μας πρέπει να κάνει πρόσθετη εργασία παραγωγής θερμότητας για να διατηρηθεί ζεστό κατά τη διάρκεια των κρύων μηνών, οπότε είναι σημαντικό να το τροφοδοτούμε με θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν την ανοσία. Αντί για χυμούς, σαλάτες, ροφήματα, αρχίζουμε να επιθυμούμε περισσότερο ζεστές σούπες, μαγειρευτά και καταπραϋντικά τσάγια από βότανα.

Τα θρεπτικά συστατικά που διατηρούν το ανοσοποιητικό μας σύστημα σε καλή λειτουργία περιλαμβάνουν τις βιταμίνες Α, Β6, Β12, C και D, καθώς και χαλκό, φυλλικό οξύ, σίδηρο, σελήνιο και ψευδάργυρο. Εάν έχεις μια ισορροπημένη διατροφή με ποικιλία φρούτων και λαχανικών, άπαχες πρωτεϊνούχες τροφές, γαλακτοκομικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς και σπόρους, τότε οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν σε τρομάζουν. Βεβαιώσου επίσης ότι πίνεις τη συνιστώμενη ποσότητα νερού κάθε μέρα για την απαραίτητη ενυδάτωση.

Ας δούμε τις τροφές που δίνουν το απαραίτητο boost στον οργανισμό σου

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι βασικά για μια σωστή διατροφή και καλό είναι να στοχεύεις σε πέντε την ημέρα. Ιδανικά, προσπάθησε να καταναλώνεις ό,τι είναι στην εποχή του, καθώς είναι πιο φθηνό αλλά και νοστιμότερο. Όλα τα φρούτα είναι καλά για να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, επειδή είναι γεμάτα με βιταμίνη C, φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά, μέταλλα και ένζυμα που παράγουν λευκά αιμοσφαίρια, τα οποία είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση των λοιμώξεων.

Ενισχύουν την υγεία του εντέρου – η οποία συνήθως επηρεάζεται κατά τη χειμερινή περίοδο – προάγοντας έτσι την καλύτερη πέψη. Η κατανάλωση εσπεριδοειδών βελτιώνει επίσης την υφή του δέρματος.

Τα κρεμμύδια βοηθούν στην προστασία από τους ιούς του κρυολογήματος και της γρίπης, καθώς έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Συνακόλουθα και το σκόρδο – ξέρουμε, μυρίζει! – χρησιμοποιείται ευρέως ως φυσικό μέσο καταπολέμησης των ιών και θεωρείται ότι έχει αντιβιοτικές, αντιιικές και αντιμυκητιασικές ιδιότητες. Συνδύασε το με τζίντζερ για πιο θεαματικά αποτελέσματα.

Το πιπέρι και τα πικάντικα τρόφιμα αυξάνουν τις καύσεις παράγοντας άμεσα θερμότητα χρήσιμη για τον οργανισμό – αν βέβαια το αντέχει το στομάχι σου!

Οι ξηροί καρποί (καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια) είναι πλούσιοι σε σελήνιο, ένα μέταλλο που συμβάλλει στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και σε ωμέγα-6 λιπαρά οξέα. Αποτελούν εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών και φυτικών ινών. Επιπλέον οι σταφίδες, και γενικά τα αποξηραμένα φρούτα (δαμάσκηνα, σύκα, χουρμάδες, κλπ) αποτελούν καλή πηγή ενέργειας.

Τα λιπαρά ψάρια όπως οι σαρδέλες, παρέχουν επίσης ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και βοηθούν στην αντιμετώπιση του ξηρού δέρματος, στους πόνους των αρθρώσεων και τη μελαγχολία του χειμώνα.

Τα περισσότερα όσπρια είναι πλούσια σε σύνθετους υδατάνθρακες και πρωτεΐνες και έτσι αυξάνουν τις αντοχές του οργανισμού απέναντι στις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Τώρα που γνωρίζεις πώς να ενισχύσεις το «μέσα σου», ετοιμάσου για ατελείωτες βόλτες...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.