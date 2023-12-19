Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τα Τρίγωνα Πανοράματος το δεύτερο καλύτερο γλυκό του κόσμου σύμφωνα με το Taste Atlas

Άλλη μία διάκριση για την ελληνική γαστρονομία από τον παγκόσμιο οδηγό γευσιγνωσίας

τριφωνα

Τα Τρίγωνα Πανοράματος αναδείχθηκαν το δεύτερο καλύτερο γλυκό του κόσμου – στην κατηγορία pastries - σύμφωνα με τοn διάσημο παγκόσμιο οδηγό γευσιγνωσίας Taste Atlas. 

Το τραγανό και βουτυράτο «θεσσαλονικιώτικο» γλυκό με το φύλλο και την κρέμα ήρθαν δεύτερα στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του οδηγού, μετά την γλυκιά τάρτα Pastel de Belém της Πορτογαλίας - αλλη μία διάκριση για την ελληνική γαστρονομία. 

Διαβάστε ακόμα: Taste Atlas: Η ελληνική κουζίνα η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο – Ισοψηφία στην κορυφή για Ιταλία και Ιαπωνία

Στην πρώτη 5αδα των pastries – στην 5η θέση – βρίσκεται άλλο ένα ελληνικό γλύκισμα με φύλλο ή ζύμη: τα πιταράκια της Μήλου.

μπουλι

«Η ζύμη γεμίζεται με τυρί μυζήθρα, ζάχαρη, αυγά και κανέλα. Τα γλυκά πιταράκια συνήθως τηγανίζονται σε καυτό λάδι μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα και να γίνουν τραγανά» αναφέρει ο οδηγός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: γλυκά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark