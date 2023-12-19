Τα Τρίγωνα Πανοράματος αναδείχθηκαν το δεύτερο καλύτερο γλυκό του κόσμου – στην κατηγορία pastries - σύμφωνα με τοn διάσημο παγκόσμιο οδηγό γευσιγνωσίας Taste Atlas.

Trigona panoramatos 🇬🇷 is the #2 best pastry in the world in 2023. View complete TasteAtlas Awards 23/24 lists: https://t.co/OA8VeDecZt



Trigona panoramatos is a traditional Greek sweet pastry originating from the outskirts of Thessaloniki. These crispy and buttery triangular… pic.twitter.com/AkKIMYeq39 December 18, 2023

Το τραγανό και βουτυράτο «θεσσαλονικιώτικο» γλυκό με το φύλλο και την κρέμα ήρθαν δεύτερα στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του οδηγού, μετά την γλυκιά τάρτα Pastel de Belém της Πορτογαλίας - αλλη μία διάκριση για την ελληνική γαστρονομία.

Στην πρώτη 5αδα των pastries – στην 5η θέση – βρίσκεται άλλο ένα ελληνικό γλύκισμα με φύλλο ή ζύμη: τα πιταράκια της Μήλου.

«Η ζύμη γεμίζεται με τυρί μυζήθρα, ζάχαρη, αυγά και κανέλα. Τα γλυκά πιταράκια συνήθως τηγανίζονται σε καυτό λάδι μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα και να γίνουν τραγανά» αναφέρει ο οδηγός.

Πηγή: skai.gr

