Taste Atlas: Η ελληνική κουζίνα η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο – Ισοψηφία στην κορυφή για Ιταλία και Ιαπωνία 

Με «Άριστα» το 5, η ελληνική κουζίνα συγκέντρωσε βαθμολογία 4,64 - Ντάκος, παϊδάκια, γιουβέτσι, σουβλάκι και κοκορέτσι στα 100 καλύτερα πιάτα του κόσμου 

Τις δημοφιλέστερες κουζίνες του κόσμου ανακοίνωσε - μετά από παγκόσμια ψηφοφορία - το Taste Atlas. Την πρώτη θέση «μοιράζονται» η Ιταλία και η Ιαπωνία και δεύτερη στην κατάταξη εμφανίζεται η Ελλάδα! 

Με «Άριστα» το 5, η ελληνική κουζίνα συγκέντρωσε βαθμολογία 4,64 και αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη παγκοσμίως.

Στην πρώτη θέση, με βαθμολογία 4,65, βρεθηκαν η ιταλική και η γιαπωνέζικη κουζίνα (το σούσι «καλά κρατεί»).

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η Πορτογαλία με 4,61 και η Κίνα με 4,59.

Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι μεσογειακές και οι ασιατικές γεύσεις παραμένουν από τις πιο αγαπημένες παγκοσμίως. 

Tα 100 καλύτερα πιάτα στον κόσμο

Με βάση τη μέση βαθμολογία των χρηστών για τα πιάτα, to το Taste Atlas παρουσίασε και τα 100 καλύτερα φαγητά στον κόσμο.

Στην λίστα, αν και όχι ψηλά, υπάρχουν 7 ελληνικά πιάτα: η σαλάτα Ντάκος στην 17η θέση, τα Παϊδάκια στην 26η, το Γιουβέτσι στην 64η, τον Γύρο στην 69η, το Κοκορέτσι στην 79η θέση, το Κλέφτικο στην 90η θέση και το Σουβλάκι στην 95η θέση.

Η πρώτη 5αδα

Το πιάτο με την καλύτερη βαθμολογία για το 2023 είναι το βραζιλιάνικο κρέας Picanha, ακολουθούμενο από το μαλαισιανό ψωμί Roti Canai και τα ταϊλανδέζικα stir fry Phat Kaphrao.

Η πεντάδα κλείνει με την Πίτσα Ναπολιτάνα από την Ιταλία και το κινεζικό Guotie.

