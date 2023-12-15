Mind Power: Οι 5 καλύτερες τροφές για τον εγκέφαλο

Οι τροφές που είναι καλές για τον εγκέφαλό μπορούν να βοηθήσουν ώστε να διατηρηθεί αυτό το όργανο υγιές. Παράλληλα, καταναλώνοντας τροφές που αποδεδειγμένα είναι ευεργετικές για τον εγκέφαλο, αυξάνεται η ικανότητα μας σε διανοητικές εργασίες, όπως η μνήμη και η συγκέντρωση. Ως κέντρο ελέγχου του σώματός μας, είναι υπεύθυνος να διατηρεί την λειτουργία της καρδιάς , των πνευμόνων αλλά και της κίνησης, της σκέψης και της αίσθησης σε απόλυτη λειτουργία.

Λιπαρά ψάρια

Τα λιπαρά ψάρια βρίσκονται στην κορυφή της λίστας τροφών που βοηθούν τον εγκέφαλο. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ο σολομός, η πέστροφα, ο τόνος, η ρέγκα και οι σαρδέλες, τα οποία είναι όλα πλούσιες πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Ο εγκέφαλός χρησιμοποιεί ωμέγα-3 λιπαρά οξέα τα οποία είναι απαραίτητα για τη μάθηση και τη μνήμη. Τα ωμέγα-3 προσφέρουν επίσης πολλά πρόσθετα οφέλη για τον εγκέφαλό, όπως ότι επιβραδύνουν τη διανοητική έκπτωση που σχετίζεται με την ηλικία και βοηθούν στην αποτροπή της νόσου του Alzheimer. Από την άλλη πλευρά, η μη λήψη αρκετών ωμέγα-3 συνδέεται με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και με κατάθλιψη.

Κουρκουμάς

Ο κουρκουμάς αδιαμφισβήτητά έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα ως προς τα οφέλη του. Αυτό το βαθύ κίτρινο μπαχαρικό είναι βασικό συστατικό στη σκόνη κάρυ και έχει μια σειρά από οφέλη για τον εγκέφαλο. Η κουρκουμίνη, το ενεργό συστατικό του κουρκουμά, έχει αποδειχθεί ότι διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, που σημαίνει ότι μπορεί να εισέλθει απευθείας στον εγκέφαλο και να ωφελήσει τα κύτταρα εκεί. Είναι μια ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδης ένωση που έχει συνδεθεί με τα ακόλουθα οφέλη στον εγκέφαλο: Μπορεί να ωφελήσει τη μνήμη. Η κουρκουμίνη μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της μνήμης σε άτομα με Altzheimer, καθώς βοηθά στην απομάκρυνση των αμυλοειδών πλακών που αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της ασθένειας. Ανακουφίζει από την κατάθλιψη.

Η κουρκουμίνη ενισχύει τη σεροτονίνη και τη ντοπαμίνη, τα οποία βελτιώνουν τη διάθεση. Μια ανασκόπηση διαπίστωσε ότι η κουρκουμίνη θα μπορούσε να βελτιώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης και του άγχους όταν χρησιμοποιείται παράλληλα με τυπικές θεραπείες σε άτομα που έχουν διαγνωστεί με κατάθλιψη. Βοηθά στην ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων.

Η κουρκουμίνη ενισχύει τον νευροτροφικό παράγοντα που προέρχεται από τον εγκέφαλο, έναν τύπο αυξητικής ορμόνης που βοηθά στην ανάπτυξη των εγκεφαλικών κυττάρων. Μπορεί να βοηθήσει στην καθυστέρηση της πνευματικής έκπτωσης που σχετίζεται με την ηλικία, αλλά φυσικά χρειάζεται περισσότερη έρευνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες μελέτες χρησιμοποιούν συμπληρώματα κουρκουμίνης υψηλής συγκέντρωσης σε δόσεις που κυμαίνονται από 500-2.000 mg την ημέρα, που είναι πολύ περισσότερη κουρκουμίνη από ό,τι συνήθως καταναλώνουν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν χρησιμοποιούν κουρκουμά ως μπαχαρικό. Επομένως, ενώ η προσθήκη κουρκουμά στο φαγητό μπορεί να είναι ευεργετική, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις ένα συμπλήρωμα κουρκουμίνης υπό την καθοδήγηση ενός γιατρού- διατροφολόγου για να λάβεις τα ευεργετικά οφέλη, εφόσον το χρειάζεσαι σύμφωνα με τους ειδικούς.

Μπρόκολο

Το μπρόκολο είναι γεμάτο με ισχυρές φυτικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αντιοξειδωτικών. Είναι επίσης πολύ υψηλό σε βιταμίνη Κ, παρέχοντας περισσότερο από το 100% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης (RDI) σε μια μερίδα 1 φλιτζάνι (160 γραμμάρια) μαγειρεμένο μπρόκολο. Αυτή η λιποδιαλυτή βιταμίνη είναι απαραίτητη για το σχηματισμό σφιγγολιπιδίων, ενός τύπου λίπους που συσσωρεύεται πυκνά στα εγκεφαλικά κύτταρα.

Μερικές μελέτες σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας έχουν συνδέσει την υψηλότερη πρόσληψη βιταμίνης Κ με καλύτερη μνήμη και γνωστική κατάσταση. Πέρα από τη βιταμίνη Κ, το μπρόκολο περιέχει μια σειρά από ενώσεις που του προσδίδουν αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτικά αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν στην προστασία του εγκεφάλου από βλάβες.

Μαύρη σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα και η σκόνη κακάο είναι γεμάτα με μερικές ενώσεις που τονώνουν τον εγκέφαλο, όπως φλαβονοειδή, καφεΐνη και αντιοξειδωτικά. Η μαύρη σοκολάτα έχει περιεκτικότητα κακάο 70% ή μεγαλύτερη και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα οφέλη δεν φαίνονται με την κανονική σοκολάτα γάλακτος, η οποία περιέχει μεταξύ 10-50% κακάο. Τα φλαβονοειδή είναι μια ομάδα αντιοξειδωτικών φυτικών ενώσεων, και συγκεκριμένα της σοκολάτας, συγκεντρώνονται στις περιοχές του εγκεφάλου που ασχολούνται με τη μάθηση και τη μνήμη. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτές οι ενώσεις μπορεί να ενισχύσουν τη μνήμη και επίσης βοηθούν στην επιβράδυνση της διανοητικής παρακμής που σχετίζεται με την ηλικία.

Ξηροί καρποί

Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ξηρών καρπών μπορεί να βελτιώσει τους δείκτες υγείας της καρδιάς και ως γνωστόν η υγιής καρδιά συνδέεται με έναν υγιή εγκέφαλο. Σύμφωνα με έρευνες, η τακτική κατανάλωση ξηρών καρπών θα μπορούσε να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης στους ηλικιωμένους. Επίσης, μια άλλη μελέτη του 2014 διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που έτρωγαν ξηρούς καρπούς τακτικά κατά τη διάρκεια πολλών ετών είχαν πιο έντονη μνήμη σε σύγκριση με εκείνες που δεν έτρωγαν ξηρούς καρπούς. Αρκετά θρεπτικά συστατικά στους ξηρούς καρπούς, όπως τα καλά λιπαρά, τα αντιοξειδωτικά και η βιταμίνη Ε, μπορεί να εξηγήσουν τις ευεργετικές τους επιδράσεις στην υγεία του εγκεφάλου. Η βιταμίνη Ε προστατεύει τα κύτταρα από βλάβες από ελεύθερες ρίζες για να βοηθήσει στην επιβράδυνση της πνευματικής παρακμής. Ενώ όλοι οι ξηροί καρποί είναι καλοί για τον εγκέφαλό ,, τα καρύδια μπορεί να έχουν επιπλέον πλεονέκτημα, καθώς παρέχουν αρκετά αντιφλεγμονώδη ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. .

Πολλές τροφές μπορούν να σε βοηθήσουν να διατηρήσεις τον εγκέφαλό σου υγιή όπως τα blueberries, οι κολοκυθόσποροι, ο καφές, το πορτοκάλι, τα αυγά και πολλά ακόμα. Αυτές οι τροφές, έχουν κοινό παρανομαστή τα αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην προστασία του εγκεφάλου από βλάβες, ενώ περιέχουν θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν τη μνήμη και την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Σου προτείνω λοιπόν να εντάξεις σιγά σιγά στην καθημερινότητα σου, έστω και ένα από αυτά.

