Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τα ρολάκια τορτίγιας με κοτόπουλο και pesto είναι το πιο εύκολο και νόστιμο work lunch

Αυτά τα υπέροχα ρολάκια τορτίγιας με κοτόπουλο και pesto είναι μια διασκεδαστική και γευστική ανανέωση σε ένα κλασικό σάντουιτς

Τα ρολάκια τορτίγιας με κοτόπουλο

Αυτά τα υπέροχα ρολάκια τορτίγιας με κοτόπουλο και pesto είναι ιδανικά για μεσημεριανό γεύμα στη δουλειά ή για πικνίκ.

  • Συστατικά

(για 10 ρολάκια)

  • 2 μεγάλες τορτίγιες από αλεύρι
  • ¼ φλιτζάνι έτοιμο pestο (55 γρ.)
  • 1 φλιτζάνι ντοματίνια (200 γρ.), κομμένα στη μέση
  • 225 γρ. κοτόπουλο, κομμένο σε κύβους
  • 55 γρ. baby σπανάκι
  • 4 φέτες τυρί προβολόνε, κομμένες στη μέση
  • Εκτέλεση 
  1. Ζεσταίνουμε τις τορτίγιες στον φούρνο μικροκυμάτων σε διαστήματα 30 δευτερολέπτων, μέχρι να γίνουν εύκαμπτες. Έπειτα, μεταφέρουμε σε καθαρή επιφάνεια εργασίας.
  2. Απλώνουμε το μισό πέστο σε κάθε τορτίγια. Μοιράζουμε τις ντομάτες, το κοτόπουλο, το σπανάκι και το προβολόνε στις τορτίγιες.
  3. Τυλίγουμε τις τορτίγιες σφιχτά σε πλαστική μεμβράνη και τις αφήνουμε να ξεκουραστούν για 30 λεπτά.
  4. Τοποθετούμε 6 οδοντογλυφίδες σε απόσταση 2,5 cm μεταξύ τους στο περιτύλιγμα.
  5. Κόβουμε σε φέτες ανάμεσα στις οδοντογλυφίδες και σερβίρουμε. 
Πηγή: Savoir Ville

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: συνταγή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark