Τα ρολάκια τορτίγιας με κοτόπουλο και pesto είναι το πιο εύκολο και νόστιμο work lunch

Αυτά τα υπέροχα ρολάκια τορτίγιας με κοτόπουλο και pesto είναι ιδανικά για μεσημεριανό γεύμα στη δουλειά ή για πικνίκ.
- Συστατικά
(για 10 ρολάκια)
- 2 μεγάλες τορτίγιες από αλεύρι
- ¼ φλιτζάνι έτοιμο pestο (55 γρ.)
- 1 φλιτζάνι ντοματίνια (200 γρ.), κομμένα στη μέση
- 225 γρ. κοτόπουλο, κομμένο σε κύβους
- 55 γρ. baby σπανάκι
- 4 φέτες τυρί προβολόνε, κομμένες στη μέση
- Εκτέλεση
- Ζεσταίνουμε τις τορτίγιες στον φούρνο μικροκυμάτων σε διαστήματα 30 δευτερολέπτων, μέχρι να γίνουν εύκαμπτες. Έπειτα, μεταφέρουμε σε καθαρή επιφάνεια εργασίας.
- Απλώνουμε το μισό πέστο σε κάθε τορτίγια. Μοιράζουμε τις ντομάτες, το κοτόπουλο, το σπανάκι και το προβολόνε στις τορτίγιες.
- Τυλίγουμε τις τορτίγιες σφιχτά σε πλαστική μεμβράνη και τις αφήνουμε να ξεκουραστούν για 30 λεπτά.
- Τοποθετούμε 6 οδοντογλυφίδες σε απόσταση 2,5 cm μεταξύ τους στο περιτύλιγμα.
- Κόβουμε σε φέτες ανάμεσα στις οδοντογλυφίδες και σερβίρουμε.
Πηγή: Savoir Ville
