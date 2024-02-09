Είναι γνωστό ότι βοηθάει πολύ στην υγεία του εντέρου και προσφέρει πολύτιμα οφέλη στον οργανισμό σου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, προσφέρει βιταμίνη Α, C, Β1, και ιχνοστοιχεία όπως μαγνήσιο, ψευδάργυρο αλλά και ασβέστιο.

Τι είναι το νερό αγκινάρας;

Το νερό αγκινάρας είναι ένα υγρό που συνήθως παρασκευάζεται από ολόκληρες αγκινάρες, συμπεριλαμβανομένων των φύλλων, του μίσχου, της καρδιάς και του άνθους. Μπορείς να το φτιάξεις μόνη στο σπίτι, αλλά μπορείς επίσης να βρεις εμφιαλωμένο νερό αγκινάρας σε ορισμένα καταστήματα υγιεινής διατροφής.

Ακόμα, έχει χαρακτηριστεί ως ένα γευστικό και ευεργετικό ρόφημα, από την απομάκρυνση των τοξινών έως τη βελτίωση της πέψης, ενώ παρέχει πλούσια θρεπτικά συστατικά.

Αν και θεωρείται τάση σε παγκόσμια κλίμακα, το τσάι αγκινάρας (ουσιαστικά, ζεστό νερό αγκινάρας) αποτελεί βασικό συστατικό σε χώρες όπως το Βιετνάμ. Στο Βιετνάμ, το τσάι αγκινάρας ονομάζεται tra atiso και παρασκευάζεται από τα φύλλα, τους μίσχους, τις ρίζες και τα άνθη της αγκινάρας για να βοηθήσει σε πονοκεφάλους, διαβήτη και άλλες παθήσεις.

Ποια τα οφέλη από την κατανάλωση νερού αγκινάρας;

Το νερό αγκινάρας είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα, καθώς περιέχει άφθονη βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανακούφιση από το στρες, το άγχος και επίσης περιέχει μαγνήσιο, ψευδάργυρο και κάλιο. Ακόμα βοηθάει σημαντικά στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης, αν και διάφορες μελέτες έχουν δείξει πως αυτό συμβαίνει όταν καταναλώνεις κάψουλες με εκχύλισμα αγκινάρας.

Όμως και η τακτική κατανάλωση νερού αγκινάρας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης. Μερικά πιθανά οφέλη από την κατανάλωση νερού αγκινάρας είναι τα εξής:

Μειώνει τα επίπεδα της LDL, της “κακής” χοληστερόλης

Προστατεύει το συκώτι από τις τοξίνες και βοηθά στην παραγωγή χολής

Πλούσια σε αντιοξειδωτικά

Μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της πέψης

Αποτελεσματικό διουρητικό

Αντιγηραντικές επιδράσεις στο δέρμα

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να λάβεις αυτά τα πιθανά οφέλη με επιφύλαξη, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά στοιχεία σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης νερού αγκινάρας. Ενώ υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι οι αγκινάρες είναι μια εξαιρετικά θρεπτική τροφή, οι ίδιες ιδιότητες μπορεί να ισχύουν ή να μην ισχύουν. Δεν θα μπορούσαν να εξαχθούν όλες οι ίδιες ιδιότητες της αγκινάρας στο νερό της αγκινάρας, καθώς δεν είναι όλα τα θρεπτικά συστατικά υδατοδιαλυτά.

Βοηθάει το νερό αγκινάρας στο φούσκωμα;

Το νερό αγκινάρας έχει δυνατότητες κατά του φουσκώματος, για αυτό και οι Γάλλοι το έχουν εντάξει στη διατροφή τους. Το εκχύλισμα κυναρίνης από τις αγκινάρες βοηθάει στο φούσκωμα, καθώς διεγείρει την παραγωγή χολής, η οποία βοηθάει το έντερό σου να χωνέψει τα λίπη και να απορροφήσει τις βιταμίνες από άλλες. Δύο από τα αντιοξειδωτικά που βρίσκονται στις αγκινάρες (κυναρίνη και σιλυμαρίνη) έχουν συνδεθεί με τη βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας, συγκεκριμένα με τη βελτίωση των αποτοξινωτικών ιδιοτήτων του ήπατος. Η απομάκρυνση αυτών των τοξινών μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανακούφιση από το φούσκωμα.

Ποιος πρέπει να αποφεύγει το νερό αγκινάρας;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να βοηθήσει στο φούσκωμα, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει φούσκωμα ή γαστρεντερική δυσφορία σε ορισμένους ανθρώπους. Όποιος αισθάνεται αέρια ή φούσκωμα με λαχανικά όπως το μπρόκολο, το λάχανο, το κουνουπίδι ή τα λαχανάκια Βρυξελλών, θα πρέπει μάλλον να αποφεύγει τις αγκινάρες, καθώς είναι πιθανό να προκαλέσει παρόμοια συμπτώματα.

Επίσης, αν έχεις δυσκοιλιότητα ή έλλειψη φυτικών ινών, τότε να αποφύγεις το νερό αγκινάρας και αντ’ αυτού να φας μία κανονική αγκινάρα, διότι αλλιώς δεν θα πάρεις τις φυτικές ίνες που χρειάζεσαι από την κατανάλωση του νερού.

Πώς να φτιάξεις νερό αγκινάρας στο σπίτι;

Υλικά

3 αγκινάρες μετρίου μεγέθους

1 λίτρο νερό

Προετοιμασία

Πλύνε καλά τις αγκινάρες και κόψε τα κοτσάνια και τις άκρες τους. Βάλε τις μέσα στο νερό και βράσε για 15 λεπτά περίπου. Βγάλε τις από τη φωτιά και άφησε τις, διατηρώντας κλειστό το καπάκι της κατσαρόλας.

Τρόπος κατανάλωσης

Μπορείς να πίνεις μια κούπα νερό αγκινάρας πριν το πρωινό και το μεσημεριανό σου γεύμα.

Κάνε το για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες ή και περισσότερο αν θέλεις.

Το νερό αγκινάρας μπορεί να καταναλώνεται ζεστό ή κρύο.

Αν προτιμάς να το έχεις ήδη έτοιμο, μπορείς να το διατηρείς στο ψυγείο μέχρι και μια εβδομάδα.

