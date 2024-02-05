Είναι μια πηγή φυτικών ινών, και παρέχουν επίσης την κατάλληλη ποσότητα μαγνησίου, η οποία είναι ευεργετική για την καρδιαγγειακή υγεία.

Για αυτό αν βαρέθηκες το κρέας ή γενικότερα ακολουθείς μια vegan/vegetarian διατροφή τα ρεβίθια είναι η ιδανική τροφή. Και εδώ θα δεις και την τέλεια σαλάτα για να τα αξιοποιήσεις! Πολύχρωμη σαλάτα φαλάφελ με σάλτσα ταχίνι την οποία θα τη φτιάξεις πανεύκολα και θα θες να την απολαμβάνεις κάθε μέρα! Επίσης είναι η τέλεια συνταγή για το γραφείο αφού είναι μια σαλάτα που μπαίνει άνετα και σε μια αραβική πίτα.

Υλικά:

1 κούπα ρεβίθια (μουλιασμένα σε νερό από το προηγούμενο βράδυ)

2 φλιτζάνια μαϊντανό ψιλοκομμένο

1/4 του φλιτζανιού κόκκινο ξερό κρεμμύδι

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο (και μισό σε ροδέλες)

6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

3 κουταλιές της σούπας χυμός λεμονιού

1 κουταλιές της σούπας κύμινο

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

5 κουταλιές της σούπας ταχίνι

5 κουταλιές της σούπας ζεστό νερό

μισό μωβ λάχανο

μισό μαρούλι

2 αγγούρια σε φέτες

2 καρότα τριμμένα

3 ραπανάκια σε φέτες

8 ντοματίνια κομμένα στα 4

Εκτέλεση:

Για τα φαλάφελ:

Στράγγιξε τα ρεβίθια και ρίξε τα στο μπλέντερ μαζί με λίγο από τον μαϊντανό, το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας από το ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού, το κύμινο και λίγο αλάτι. Χτύπα τα στη δυνατή ταχύτητα μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Αυτό το μείγμα το πλάθεις φαλάφελ.

Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάλε λίγο ελαιόλαδο, και σε μέτρια θερμοκρασία ψήσε τα φαλάφελ για 4-5 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. Γύρισέ τα και από την άλλη πλευρά, και συνέχισε το ψήσιμο για περίπου 4 λεπτά ακόμη.

Για τη σάλτσα:

Σε ένα μπολ ανακάτεψε το ταχίνι με το ζεστό νερό και τον υπόλοιπο χυμό λεμονιού και λίγο αλάτι και κράτα το μισό από το μείγμα στην άκρη. Ρίξε στο μπολ με τη σάλτσα το μαρούλι, το λάχανο και τον υπόλοιπο μαϊντανό, ανακάτεψε καλά και βάλε από πάνω το αγγούρι, τα ραπανάκια, τα τοματίνια, το καρότο και τις φέτες κρεμμυδιού. Στην άκρη βάλε τα φαλάφελ και περίχυσε με την υπόλοιπη σάλτσα.

