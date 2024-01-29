Αρρωστήσατε; - Σας έχουμε 13 συνταγές που θα σας κάνουν «περδίκι»

Ήρθε αυτή η εποχή του χρόνου. Η εποχή που, μαζί με τα φθινοπωρινά χρώματα, τη μικρότερη διάρκεια της ημέρας και την πτώση της θερμοκρασίας, έρχονται κι αυτά τα πρώτα κρυολογήματα. Ξεκινά με ένα αθώο φτέρνισμα, κρυάδες, λίγο πυρετό και σύντομα βρίσκεσαι στο κρεβάτι, έχοντας τυλιχτεί με κουβέρτες και περιμένοντας τη «μπόρα» να περάσει. Το κομοδίνο δίπλα σου είναι γεμάτο φάρμακα και χαρτομάντηλα. Τι άλλο χρειάζεσαι; Μια ζεστή σουπίτσα ή ένα καυτό ρόφημα να σε συνεφέρουν άμεσα.

Πάρε μερικές ιδέες από τις συνταγές που προτείνει το Brit + Co:

Εύκολη σπιτική σούπα με noodles και κοτόπουλο

Η κλασσική κοτόσουπα είναι μία από τις πιο κοινές συνταγές που προτείνονται για κάποιον που έχει αρρωστήσει. Συνδύασε το κοτόπουλο, που θα σου προσφέρει την πρωτεΐνη που έχεις ανάγκη με noodles, που θα βοηθήσουν το στομάχι σου να ηρεμήσει.

Τι θα χρειαστείς:

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο

1 κρεμμύδι, κομμένο σε κύβους

1 μεγάλο ή 2 μικρά καρότα, καθαρισμένα, κομμένα στη μέση και κομμένα σε φέτες

1 σέλινο, κομμένο σε φέτες

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1/4 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο γαρύφαλλο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

100 γραμμάρια νουντλς ή φιδέ

1/2 φλιτζάνι φρέσκα φύλλα μαϊντανού, χοντροκομμένα

1,2 λίτρα καλής ποιότητας (κατά προτίμηση σπιτικό) ζωμός κοτόπουλου

1 φύλλο δάφνης

2 φλιτζάνια κοτόπουλο που περισσεύει, ψιλοκομμένο

Πώς θα το φτιάξεις:

Ζεσταίνουμε το λάδι και το βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι, τα καρότα, το σέλινο, το σκόρδο, τις σκελίδες σκόρδου, το αλάτι και το πιπέρι, σε μέτρια φωτιά για 15-20 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν αλλά να μην πάρουν χρώμα. Προσθέτουμε τον ζωμό και τα φύλλα δάφνης. Αφήνουμε να πάρουν βράση, προσθέτουμε το κοτόπουλο και τα ζυμαρικά και σιγοβράζουμε για περίπου 5 λεπτά μέχρι να ψηθούν τα ζυμαρικά και να ζεσταθεί καλά το κοτόπουλο. Σερβίρουμε γαρνίροντας με μαϊντανό και στο πλάι, ελαφρώς φρυγανισμένη τσιαμπάτα στην οποία έχεις απλώσει λίγο μαλακό βούτυρο.

Μια καυτή κούπα τσάι

Δεν είναι τυχαίο που οι γιαγιάδες μας έλεγαν ότι ένα ζεστό τσαγάκι είναι το καλύτερο φάρμακο για το κρύωμα. Αν, δε, προσθέσεις και ορισμένα καρυκεύματα, αυτό το ρόφημα θα ηρεμήσει το μέσα σου και θα σε νανουρίσει, ώστε να εξασφαλίσεις έναν πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο.

Σούπα με γλυκοπατάτες, κουρκουμά, αυγά ποσέ και dressing λεμονιού

Όταν είσαι πλέον σε θέση να φας λίγο περισσότερο, ένα μεγάλο μπολ με θρεπτικά συστατικά είναι αυτό που έχεις ανάγκη. Συνδύασε γλυκοπατάτα, καστανό ρύζι, χόρτα, αυγό ποσέ και ένα dressing από λεμόνι για να σε βοηθήσει να δυναμώσεις.

Χαμομήλι με μέλι

Τόσο το χαμομήλι, όσο και το μέλι είναι από μόνα τους δύο καταπραϋντικά συστατικά για τον πονόλαιμο ή τις ενοχλήσεις στην κοιλιά. Αν συνδυαστούν κιόλας, η δράση θα είναι ενισχυμένη και το αποτέλεσμα εγγυημένο!

Σούπα ρυζιού με λεμόνι και κοτόπουλο

Το κοτόπουλο είναι έξτρα θρεπτικό, το λεμόνι με τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες θα καταπραϋνει τη φλεγμονή και το ρύζι θα συμπληρώσει υπέροχα αυτή τη συνταγή.

Βότανα

Πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς για να διατηρήσεις δυνατό το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Η προσθήκη βοτάνων σε ένα ρόφημα ή ένα πιάτο θα σου χαρίσει μια ποικιλία βιταμινών και μετάλλων, που είναι απαραίτητες για ένα δυνατό ανοσοποιητικό.

Σούπα από αυγό ποσέ και τζίντζερ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να δυσκολεύεσαι να φας πιο «σκληρά» υλικά, όπως το κοτόπουλο. Μπορείς, λοιπόν, να επιλέξεις εναλλακτικά μια πιο «ελαφριά» εκδοχή, με αυγό και τζίντζερ. Αυτή η σούπα ετοιμάζεται σε μόλις 15 λεπτά και είναι ιδανική για να μη νιώσεις βαρύ το στομάχι σου.

Σούπερ θρεπτική σαλάτα για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού

Αυτή η σαλάτα δε θα μπορούσε να μην έχει ως βασικό συστατικό το σπανάκι, ένα σούπερ θρεπτικό και τονωτικό λαχανικό. Πρόσθεσε ό,τι άλλο σου ταιριάζει και καλή απόλαυση!

Σπιτική συνταγή ζεστού μήλου

«Ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα», μας έλεγαν οι δικοί μας όταν ήμασταν μικροί. Τι καλύτερο, λοιπόν, από το να το μετατρέψεις σε ένα ζεστό, ανακουφιστικό ρόφημα;

Θεραπευτική σούπα με κουρκουμά και κουνουπίδι

Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του κουρκουμά είναι μόνο ένας από τους λόγους που αυτή η σούπα είναι τέλεια για να θεραπεύσει τον καταπονημένο οργανισμό σου, χωρίς να ερεθίσει περαιτέρω το λαιμό σου και χωρίς να επιβαρύνει το στομάχι σου.

Θρεπτικά σφηνάκια για το ανοσοποιητικό

Είναι εύκολο και μπορεί να σου χαρίσει άμεσα ενέργεια και να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σου. Ρίξε στο μπλέντερ καρότο, τζίντζερ, λεμόνι και σκόρδο και σέρβιρε στον εαυτό σου ένα θρεπτικό σφηνάκι.

Κρύα ασιατική σούπα

Αυτή η σούπα ετοιμάζεται σε μόλις 15 λεπτά και υπόσχεται, με το σκόρδο, το τζίντζερ και τον κόλιανδρο, να ανακουφίσει τα ιγμόρεια, αλλά και την ψυχή σου!

Βελουτέ κοτόσουπα με γλυκοπατάτα

Οι γλυκοπατάτες είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης Α, που αποτελεί ένα πολύτιμο συστατικό για την καταπολέμηση ασθενειών.

