Χρηματιστήριο: Πτώση 0,36%, στα 95,75 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Ήπια υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Οι επενδυτές προχώρησαν σε ήπιες ρευστοποιήσεις για καταγραφή βραχυχρονίων κερδών.

Η αγορά στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 1,92%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ και των ΕΛΠΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.425,16 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,36%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.423,75 μονάδες (-0,46%).

Ο βασικός Χρηματιστηριακός δείκτης, σε εβδομαδιαία βάση, σημείωσε ήπια άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 10,21%.

Η αξία των συναλλαγών υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα των 100 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 95,75 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.880.020 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,57%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,51%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+7,25%), των ΕΛΠΕ (+3,28%), της Elvalhalcor (+2,72%), της Σαράντης (+2,42%) και της Viohalco (+1,08%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,88%), της Πειραιώς (-1,76%), της Τέρνα Ενεργειακή (-1,45%), της Jumbo (-1,44%), του ΟΛΠ (-1,42%) και της Μυτιληναίος (-1,25%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 6.679.278 και 3.581.164 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 26,15 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 60 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΥΔΠΑ +7,25% και Centric +4,86%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -9,55% και Q&R -6,09%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,3500 +0,96%

ALPHA BANK: 1,7250 -1,88%

AEGEAN AIRLINES: 12,7200 -0,16%

VIOHALCO: 5,5900 +1,08%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6600 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 11,8500 -0,42%

COCA COLA HBC: 28,8600 -0,65%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4850 -1,19%

ΕΛΠΕ: 8,5000 +3,28%

ELVALHALCOR: 2,0400 +2,72%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,3280 -0,62%

ΕΥΔΑΠ: 5,9200 +7,25%

EUROBANK: 1,8020 +0,14%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,7900 -0,34%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8000 -1,09%

MOTOR OIL: 27,5000 +0,81%

JUMBO: 26,0400 -1,44%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,2200 -1,25%

ΟΛΠ: 27,8000 -1,42%

ΟΠΑΠ: 16,2900 +0,06%

ΟΤΕ: 13,7800 -0,51%

AUTOHELLAS: 13,2200 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9000 -1,76%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0000 +2,42%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,7100 -1,45%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

