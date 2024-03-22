Χρηματιστήριο: Πτώση 0,36%, στα 95,75 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Ήπια υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.
Οι επενδυτές προχώρησαν σε ήπιες ρευστοποιήσεις για καταγραφή βραχυχρονίων κερδών.
Η αγορά στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 1,92%.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ και των ΕΛΠΕ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.425,16 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,36%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.423,75 μονάδες (-0,46%).
Ο βασικός Χρηματιστηριακός δείκτης, σε εβδομαδιαία βάση, σημείωσε ήπια άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 10,21%.
Η αξία των συναλλαγών υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα των 100 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 95,75 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.880.020 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,57%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,51%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+7,25%), των ΕΛΠΕ (+3,28%), της Elvalhalcor (+2,72%), της Σαράντης (+2,42%) και της Viohalco (+1,08%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,88%), της Πειραιώς (-1,76%), της Τέρνα Ενεργειακή (-1,45%), της Jumbo (-1,44%), του ΟΛΠ (-1,42%) και της Μυτιληναίος (-1,25%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 6.679.278 και 3.581.164 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 26,15 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,29 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 60 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΥΔΠΑ +7,25% και Centric +4,86%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -9,55% και Q&R -6,09%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 26,3500 +0,96%
ALPHA BANK: 1,7250 -1,88%
AEGEAN AIRLINES: 12,7200 -0,16%
VIOHALCO: 5,5900 +1,08%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6600 αμετάβλητη
ΔΕΗ: 11,8500 -0,42%
COCA COLA HBC: 28,8600 -0,65%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4850 -1,19%
ΕΛΠΕ: 8,5000 +3,28%
ELVALHALCOR: 2,0400 +2,72%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,3280 -0,62%
ΕΥΔΑΠ: 5,9200 +7,25%
EUROBANK: 1,8020 +0,14%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,7900 -0,34%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,8000 -1,09%
MOTOR OIL: 27,5000 +0,81%
JUMBO: 26,0400 -1,44%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,2200 -1,25%
ΟΛΠ: 27,8000 -1,42%
ΟΠΑΠ: 16,2900 +0,06%
ΟΤΕ: 13,7800 -0,51%
AUTOHELLAS: 13,2200 αμετάβλητη
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9000 -1,76%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0000 +2,42%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,7100 -1,45%
