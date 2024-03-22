Την επόμενη Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024, θα ανακοινωθεί η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, δήλωσε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στο Talk Radio, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία σήμερα κατέθεσε την εισήγησή της στο υπουργικό συμβούλιο.

Όπως είπε, «η εισήγηση είναι αποτέλεσμα τόσο του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή με εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων, όσο και των εισηγήσεων των επιστημονικών φορέων, όπως της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΙΟΒΕ και του ΚΕΠΕ. Επιδίωξή μας είναι από τη μια πλευρά να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και από την άλλη να κρατήσουμε την οικονομία της χώρας σε ένα διεθνώς ανταγωνιστικό επίπεδο. Ο νέος κατώτατος μισθός θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, ώστε να στηρίξουμε το εργατικό δυναμικό της χώρας, ειδικά τώρα ενόψει της θερινής και τουριστικής περιόδου, που θέλουμε οι μισθοί να είναι υψηλότεροι και το διαθέσιμο εισόδημα στα νοικοκυριά να μπορεί να καλύπτει το "κύμα" της ακρίβειας. Ο κατώτατος μισθός επηρεάζει θετικά και τα 19 επιδόματα, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας, τα προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης της ΔΥΠΑ, αλλά και τις τριετίες».

Για την πλατφόρμα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, η κυρία Μιχαηλίδου σημείωσε ότι, μέσα σε τρεις εβδομάδες, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν φτάσει τους 46.000, ενώ, πριν από τη λειτουργία της πλατφόρμας, γνωρίζαμε ότι εργάζονταν 36.000 συνταξιούχοι. «Πρόκειται για μία ουσιώδη βελτίωση στο εισόδημα των εργαζόμενων συνταξιούχων, καθώς πλέον λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους από το 70%, που λάμβαναν έως τώρα. Το γεγονός ότι καθημερινά όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι που εργάζονται μπαίνουν στην πλατφόρμα και το δηλώνουν επιβεβαιώνει την ορθότητα του μέτρου. Με τη νέα αυτή μεταρρύθμιση, προστατεύουμε τους συνταξιούχους, αυξάνουμε το εισόδημά τους και καταπολεμούμε την αδήλωτη εργασία» υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας.

Σε ερώτηση για το εργοστάσιο ΓΙΟΥΛΑ, η κυρία Μιχαηλίδου απάντησε τα εξής: «Είναι πολύ δυσάρεστη εξέλιξη και για εμάς, τη στιγμή που έχουμε καταφέρει η ανεργία να υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό και η αγορά εργασίας να καταγράφει ανοδική πορεία. Μέχρι στιγμής, δεν μας έχει ζητηθεί να παρέμβουμε. Γνωρίζω ότι εργαζόμενοι και εργοδότης βρίσκονται σε διαβούλευση, έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

