Ισχυρές ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά τέταρτη συνεδρίαση, επανερχόμενη στα επίπεδα των 1.420 μονάδων.

H αναβάθμιση των προοπτικών του ελληνικού αξιόχρεου από σταθερές σε θετικές από την Standard & Poor's και η ανακοίνωση πρωτογενούς πλεονάσματος σημαντικά υψηλότερου του στόχου, για το 2023, έδωσαν ώθηση στην αγορά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 1.420,40 μονάδες, σημειώνοντας ισχυρά κέρδη 1,99%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 105,38 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.101.492 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,68%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (+5,66%), της Eurobank (+4,69%), Aegean Airlines (+4,33%), Elvalhalcor (+3,05%), της Πειραιώς (+2,94%), της Ελλάκτωρ (+2,76%), της Lamda Development (+2,61%) και της Alpha Bank(+2,58%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσε μόνο η μετοχή της Autohellas (-4,28%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.382.856 και 4.298.396 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 14,42 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 12,23 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 96 μετοχές, 16 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva +12,28% και Λανακάμ(κ) +8,00%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Autohellas -4,28% και ιατρικό Αθηνών -2,67%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 27,1000 +2,26%

ALPHA BANK: 1,6085 +2,58%

AEGEAN AIRLINES: 12,2900 +4,33%

VIOHALCO: 5,6000 +0,18%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,3800 +0,86%

ΔΕΗ: 11,2200 +1,54%

COCA COLA HBC:29,0200 +2,11%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6050 +2,76%

ΕΛΠΕ: 8.2650 +0,79%

ELVALHALCOR: 1,9580 +3,05%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2240 +1,83%

ΕΥΔΑΠ: 5,7500 +1,05%

EUROBANK: 1,9200 +4,69%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,6000 +5,66%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 +2,61%

MOTOR OIL: 26,3600 +2,17%

JUMBO: 27,7800 +1,91%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,8400 +2,16%

ΟΛΠ:24,7000 +0,82%

ΟΠΑΠ: 16,6400 +1,28%

ΟΤΕ: 14,1000 +2,10%

AUTOHELLAS:12,9800 -4,28%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8910 +2,94%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,5400 +0,35%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,2500 +1,39%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

