Aύξηση κατά 20,7% εμφάνισε η εισερχόμενη τουριστική κίνηση το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου με αποτέλεσμα ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας να προσεγγίσει το 1,5 εκατομμύριο.

Aυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, είχε ως συνέπεια οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να εμφανίσουν αύξηση κατά 24,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, αγγίζοντας τα 569,7 εκατ. ευρώ.

Αυτό οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 60,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 303,9 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 0,9% και διαμορφώθηκαν στα 260,8 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 240,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 48,9%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν άνοδο κατά 125,1% και διαμορφώθηκαν στα 63,3 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 48,7% και διαμορφώθηκαν στα 58,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 12,9% και διαμορφώθηκαν στα 34,1 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, μείωση κατά 11,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 33,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 20,9% και διαμορφώθηκαν στα 46,0 εκατ. ευρώ. Τέλος, δεν σημειώθηκαν εισπράξεις από τη Ρωσία.

Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27.

Συγκεκριμένα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 755,8 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 37,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 6,9% και διαμορφώθηκε σε 702,8 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 33,4%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 46,4%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 25,4% και διαμορφώθηκε σε 132,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 9,1% και διαμορφώθηκε σε 69,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 34,7% και διαμορφώθηκε σε 64,6 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 158,4% σε 95,7 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, δεν σημειώθηκε ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.