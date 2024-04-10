Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (Τετάρτη) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται στα επίπεδα των 1.420 μονάδων. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ της Ελλάκτωρ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.420,30 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,18%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.425,68 μονάδες (+0,56%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 134,82 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.370.010 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,48%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,95%), της Ελλάκτωρ (+1,98%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,57%) και της Τέρνα Ενεργειακή (+1,44%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,95%), της ΕΥΔΑΠ (-2,11%), της Autohellas (-1,17%) και της Quest Συμμετοχών (-1,07%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 6.315.146 και 5.071.597 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 26,31 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 19,89 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 38 μετοχές, 67 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) +4,71% και Αλουμύλ +4,25%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Centric -9,15% και Doppler -9,00%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,0000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 1,6500 -0,24%

AEGEAN AIRLINES: 12,6400 +0,32%

VIOHALCO: 5,4400 +0,37%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,8000 +1,57%

ΔΕΗ: 12,0000 +0,76%

COCA COLA HBC: 27,8600 -0,29%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5750 +1,98%

ΕΛΠΕ: 8,3800 +0,84%

ELVALHALCOR: 1,9100 -2,95%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,4860 +0,48%

ΕΥΔΑΠ: 5,5800 -2,11%

EUROBANK: 1,8900 -0,94%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5600 -1,07%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6800 -0,89%

MOTOR OIL: 26,6000 αμετάβλητη

JUMBO: 26,5600 +0,99%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,7800 +0,11%

ΟΛΠ: 26,3500 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 16,1900 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 14,3300 +2,95%

AUTOHELLAS: 13,5200 -1,17%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9300 αμετάβλητη

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,2800 -0,70%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,3600 +1,44%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.