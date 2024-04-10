ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Κωτσόβολος

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Κωτσόβολος ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Οπως αναφέρει η Επιχείρηση σε ανακοίνωσή της, με την εν λόγω εξαγορά επιταχύνει σημαντικά τον μετασχηματισμό της σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά της λιανικής.

Εναντι 200 εκατ. ευρώ

Η εξαγορά ολοκληρώθηκε έναντι αντιτίμου που αντιστοιχεί σε αξία επιχείρησης €200 εκατ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο δανεισμός, τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και εξαιρουμένων των μισθώσεων κατά το IFRS 16. Η εξαγορά της Κωτσόβολος ολοκληρώθηκε μετά και τις συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές εγκρίσεις από αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η ΔΕΗ χρηματοδότησε την εξαγορά μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Νέα εποχή λύσεων και εμπειρίας πελάτη

Η ένταξη της Κωτσόβολος στον Όμιλο ΔΕΗ αποτελεί μία στρατηγική κίνηση, καθώς βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την πελατοκεντρική στρατηγική που έχει χαράξει ο Όμιλος, σύμφωνα με το business plan που ανακοίνωσε η διοίκηση στο Capital Markets Day 2024 στο Λονδίνο.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Κωτσόβολος, ο Όμιλος ΔΕΗ έχει πλέον στο δυναμικό της ένα αγαπημένο brand και ένα ευρύ δίκτυο 97 φυσικών καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, εκ των οποίων τα 27 megastores. Πέραν των φυσικών καταστημάτων, ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησε και ένα ολοκληρωμένο, πανελλαδικό, δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας με δικές του αποθήκες, ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών για εγκαταστάσεις συσκευών. Επίσης, κατέχει πλέον και ένα πολυκαναλικό (omnichannel) δίκτυο πωλήσεων που, εκτός από τα φυσικά καταστήματα, περιλαμβάνει call center και ένα επιτυχημένο e-shop (kotsovolos.gr).

Στην εποχή του νέου εξηλεκτρισμού, η εξαγορά της Κωτσόβολος δίνει τη δυνατότητα στη ΔΕΗ, να οικοδομήσει άμεσα μια νέα σχέση με τους πελάτες της, μέσω ενός υφιστάμενου και ισχυρού δικτύου καταστημάτων και logistics, αξιοποιώντας παράλληλα ένα κορυφαίο brand για προϊόντα γύρω από το σπίτι. Παράλληλα, η ΔΕΗ μπορεί να επικεντρωθεί και να αναπτύξει άμεσα λύσεις προστιθέμενης αξίας γύρω από τα βασικά προϊόντα της, ενώ έχει και την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί επιπλέον συνέργειες (δίκτυο εγκαταστατών, τηλεφωνικά κέντρα κ.λπ.) για την επίτευξη καλύτερης εμπειρίας του πελάτη.

Εξοικονόμηση 100 εκατ. για τη ΔΕΗ

Σημειώνεται ότι η εξαγορά της Κωτσόβολος εξοικονομεί για τον Όμιλο ΔΕΗ περίπου €100 εκατ. τα οποία ο Όμιλος προόριζε για τη δημιουργία δικτύου logistics και υποδομών μεταφορών αλλά και συστημάτων πληροφορικής για τη διαχείρισή τους.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Στόχος μας στον Όμιλο ΔΕΗ είναι να είμαστε η πρώτη επιλογή των πελατών, όχι από συνήθεια, αλλά επειδή είμαστε η πιο σύγχρονη και πιο φιλική στο περιβάλλον και στους καταναλωτές εταιρεία. Ένας ολοκληρωμένος, πελατοκεντρικός πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών σε ψηφιακό και φυσικό επίπεδο. Η ένταξη της Κωτσόβολος στο group, ως μέρος του επενδυτικού μας πλάνου ύψους €9 δισ., μας φέρνει πολύ πιο κοντά στον στόχο μας πολύ γρηγορότερα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά το προηγούμενο διάστημα για την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Σήμερα ξεκινάει μια νέα σχέση με τους πελάτες μας, με φιλοδοξία να τους βοηθήσουμε να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τα οφέλη του πράσινου ενεργειακού μέλλοντος και τις δυνατότητές που δημιουργεί η εποχή του νέου εξηλεκτρισμού.»

Τέλος, σημειώνεται πως η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρεία Β. Βύζας – Γ. Κατρινάκης, ως νομικός σύμβουλος της ΔΕΗ στο πλαίσιο της εξαγοράς.

