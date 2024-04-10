Τη σημαντική αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό τροφίμων και τις μειώσεις των τιμών στα προϊόντα άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού και ατομικής φροντίδας, που αποτυπώνονται στην ανακοίνωση των στοιχείων πληθωρισμού από την ΕΛΣΤΑΤ, επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης.

Οπως τονίζουν, ο πληθωρισμός τροφίμων μειώθηκε διαδοχικά από 8,3% τον Ιανουάριο σε 6,7% τον Φεβρουάριο και σε 5,3% τον Μάρτιο. Επιπλέον, τονίζουν πως ιδιαίτερα σημαντικές μειώσεις τιμών καταγράφονται σε επίπεδο μήνα (Φεβρουάριος – Μάρτιος) στις εξής κατηγορίες τροφίμων: νωπά λαχανικά (-6,3%), νωπά ψάρια (-5,4%), χοιρινό κρέας (-2,1%) και τυριά (-1,4%). Παράλληλα, σημειώνουν ότι μειώσεις τιμών καταγράφονται επίσης και σε μη τρόφιμα, προϊόντα που αποτέλεσαν αντικείμενο της ρύθμισης του Υπουργείου Ανάπτυξης για μείωση των παροχών των προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ. Στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού καταγράφεται πτώση τιμών κατά -2,1% και στα είδη ατομικής φροντίδας κατά -2,5% τον Μάρτιο του ’24 σε σχέση με τον Μάρτιο του ’23.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν πως "η αγορά εξορθολογίζεται μετά τις δραστικές παρεμβάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση των καθολικών ελέγχων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, διορθώνονται οι δομικές στρεβλώσεις υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων προς όφελος των καταναλωτών."

