Τζεντιλόνι: Η Ελλάδα είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών της μεγάλης μετάβασης

Τη μεγάλη σημασία που έχει η μετάβαση στην πράσινη οικονομία υπογράμμισαν τρεις ηγετικές φυσιογνωμίες της παγκόσμιας οικονομίας, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Mathias Cormann, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας και Οικονομικών, Paolo Gentiloni και η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και Πρόεδρος της Neptune Lines, Μελίνα Τραυλού, κατά την πρώτη ημέρα του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς, 10-13 Απριλίου, και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Mathias Cormann, τόνισε ότι πρέπει να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τα μεγάλα θέματα, όπως η κρίση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα διευκολύνουμε την παγκόσμια συνεργασία για να αποκλιμακωθούν αυτές οι κρίσεις.

Στόχος, είπε, είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων, το επίπεδο διαβίωσης και να αναλάβουμε αποτελεσματική δράση για το κλίμα. Επίσης, να βρούμε τον τρόπο για να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογική πρόοδο και, κυρίως, την Τεχνητή Νοημοσύνη και να ενισχύσουμε τις οικονομίες για να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές κρίσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης τόνισε ότι η παγκόσμια οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα, παρά τις προκλήσεις, η απασχόληση αυξάνεται, η ανάκαμψη από την πανδημία συνεχίζεται, όμως θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να στηρίξουμε την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Όπως είπε, φέτος η αύξηση στο παγκόσμιο ΑΕΠ θα φτάσει το 2,9% και του χρόνου το 3%, ενώ υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία έχει καλύτερη απόδοση από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Όμως, όπως είπε, οι γεωπολιτικές κρίσεις δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις αγορές και δεδομένου ότι η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 1/5 της παγκόσμιας ναυτιλίας, είναι σημαντικό να ξεπεραστούν οι προκλήσεις. Έδωσε έμφαση στην ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων χωρίς να περιοριστεί η ανάπτυξη και στο να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια γήρανση του πληθυσμού προσθέτοντας ότι για κάποιες περιοχές το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό και η μετανάστευση θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση.

Το εγκώμιο της Ελλάδας έπλεξε ο Paolo Gentiloni, Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας και Οικονομικών, τονίζοντας ότι "η Ελλάδα δεν είναι η ίδια χώρα που ήταν πριν από δέκα ή ακόμα και πέντε χρόνια πριν". Χαρακτήρισε τη χώρα μας "μεταξύ των πρωταγωνιστών της μεγάλης μετάβασης – προς την πράσινη οικονομία" και τόνισε ότι η μόνη λύση για την παγκόσμια οικονομία είναι να συνεχίσουμε με την πράσινη μετάβαση. Ο Επίτροπος Οικονομικών υπενθύμισε ότι η χώρα μας επανήλθε στην επενδυτική βαθμίδα και πρόσθεσε ότι "είμαι περήφανος που έπαιξα ένα ρόλο στην επιτυχία της Ελλάδας βάζοντας τέλος στην εποχή των μνημονίων το 2022". Όσον αφορά την πρόβλεψη για μελλοντικές κρίσεις, ο Επίτροπος Οικονομικών είπε ότι οι Ευρωπαίοι έμαθαν το μάθημα των προηγούμενων κρίσεων και "φτιάξαμε μία σειρά προγραμμάτων στήριξης", προσθέτοντας μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που θα πάρει αναλογικά τα περισσότερα χρήματα από το Ταμείο Στήριξης. Χαρακτήρισε, δε, τη δημιουργία νέων πακέτων στήριξης ως "μέρος των λύσεων για το μέλλον".

"Θωρακίστε τη σταθερά που ενώνει τον πλανήτη: τη ναυτιλία", υπογράμμισε η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και Πρόεδρος της Neptune Lines, Μελίνα Τραυλού. "Βιώνουμε μία πρόκληση πρωτόγνωρα καθολική. Πανανθρώπινη. Σε αυτήν την οικουμενική πρόκληση, η ιστορία μπορεί να λειτουργήσει ως ο σοφός μέντορας. Και η ιστορία συνδέεται άρρηκτα με τα ταξίδια του ανθρώπου στις θάλασσες του κόσμου. Δια μέσου της θάλασσας, ανακαλύφθηκε ο πλανήτης μας. Τα πλοία συνέβαλαν στη χάραξη της ρότας της ιστορίας του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ναυτιλία είναι συνδιαμορφωτής της Ιστορίας μας. Η ποντοπόρος ναυτιλία των Ελλήνων, είναι διαχρονικά η αιχμή του δόρατος της παγκόσμιας ναυτιλίας. Πάντα σε εγρήγορση, σε αέναη κίνηση και ανοιχτούς ορίζοντες. Πάντα πρωτοπόρος! Το όραμά μας ήταν και είναι, η ηγεσία μας να μην είναι απλά ποσοτική, αλλά και ποιοτική. Ωφέλιμη για την κοινωνία. Έτσι, δημιουργήσαμε και εξελίσσουμε το παγκόσμιο επιχειρηματικό success story με ελληνική ταυτότητα και ψυχή. Τη Ναυτιλία των Ελλήνων. Σήμερα, η ελληνική ναυτιλία, κατέχοντας πάνω από το 60% της ευρωπαϊκής, είναι η ραχοκοκαλιά της. Οι Έλληνες, συμβάλαμε και συμβάλλουμε ουσιαστικά, ώστε η ευρωπαϊκή ναυτιλία που αποτελεί το 40% της παγκόσμιας, να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του διεθνούς οικοσυστήματος. Είναι ύψιστης προτεραιότητας, σε αυτή τη μετάβαση, οι σταθερές που λειτουργούν για το καλό της ανθρωπότητας να θωρακιστούν. Ιδιαίτερα για την Ευρώπη, οι θεσμοί είναι ουσιαστικό να προνοήσουν, ώστε να προστατευτεί η ισχύς και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Η μεγάλη μετάβαση μάς καλεί σε κοινό σχέδιο πλεύσης. Μας καλεί σε μετάβαση νοοτροπίας. Μας καλεί στο «μαζί». Από το ιστορικό τοπόσημο της ανθρώπινης νόησης, τους Δελφούς, απευθύνω μία δημόσια πρόσκληση προς όλους τους ηγέτες κρατών, κυβερνήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων, εταιριών: Να προχωρήσουμε με ενσυναίσθηση. Να συμπράξουμε με σεβασμό στην ιστορία που καλούμαστε να συν-δημιουργήσουμε για τις επόμενες γενιές. Η ναυτιλία θα είναι πάντα εδώ, συνοδοιπόρος για το κοινό καλό.", ανέφερε η κα Τραυλού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.