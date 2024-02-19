Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 1.420 μονάδων, κλείνοντας σε υψηλά 13 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.422,41 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,22%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 2ας Μαϊου του 2011 (1.429,12 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών παρουσιάστηκε μειωμένη υποχωρώντας κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ και ανήλθε στα 87,067 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.449.269 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,41%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+3,97%), της Ελλάκτωρ (+3,75%), του ΟΤΕ (+3,49%), της Motor Oil (+2,94%), της Alpha Bank (+2,02%),της Quest Συμμετοχών (+1,94%) και τς ΔΕΗ (+1,61%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,11%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,34%).

Η μετοχή του ΔΑΑ έκλεισε με πτώση 1,25%, στα 8,6060 ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Ιντραλότ διακινώντας 3.585.857 και 3.197.746 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 8,64 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 7,60 εκατ. ευρώ,

Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 46 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλουκίνας- Λάππας +11,54% και Βιοτέρ +9,94%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας -8,77% και Λεβεντέρης(κ) -8,54%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 24,9500 +0,60%

ALPHA BANK: 1,7170 +2,02%

AEGEAN AIRLINES: 12,4600 +1,30%

VIOHALCO: 6,1000 +0,49%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,4400 +0,28%

ΔΕΗ: 11,9700 +1,61%

COCA COLA HBC:28,7500 +0,14%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,7700 +3,75%

ΕΛΠΕ: 7,9500 +0,76%

ELVALHALCOR: 2,2900 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2300 +0,98%

ΕΥΔΑΠ: 5,7800 -0,34%

EUROBANK: 1,9200 +1,05%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2600 +1,94%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0350 +0,07%

MOTOR OIL: 28,0000 +2,94%

JUMBO: 27,7400 +3,97%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,4200 +1,08%

ΟΛΠ:24,9000 -3,11%

ΟΠΑΠ: 16,4500 +0,86%

ΟΤΕ: 13,9300 +3,49%

AUTOHELLAS:13,8200 +0,29%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9780 +0,71%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,4300 -0,21%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,5200 +1,04%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

