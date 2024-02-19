Λογαριασμός
Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με κέρδη 1,22% τη Δευτέρα - Στις 1.422,41 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Η αξία των συναλλαγών παρουσιάστηκε μειωμένη υποχωρώντας κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ και ανήλθε στα 87,067 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.449.269 μετοχές

Χρηματιστήριο

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 1.420 μονάδων, κλείνοντας σε υψηλά 13 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.422,41 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,22%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 2ας Μαϊου του 2011 (1.429,12 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών παρουσιάστηκε μειωμένη υποχωρώντας κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ και ανήλθε στα 87,067 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.449.269 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,41%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+3,97%), της Ελλάκτωρ (+3,75%), του ΟΤΕ (+3,49%), της Motor Oil (+2,94%), της Alpha Bank (+2,02%),της Quest Συμμετοχών (+1,94%) και τς ΔΕΗ (+1,61%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,11%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,34%).

Η μετοχή του ΔΑΑ έκλεισε με πτώση 1,25%, στα 8,6060 ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Ιντραλότ διακινώντας 3.585.857 και 3.197.746 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 8,64 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 7,60 εκατ. ευρώ,

Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 46 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλουκίνας- Λάππας +11,54% και Βιοτέρ +9,94%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας -8,77% και Λεβεντέρης(κ) -8,54%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 24,9500 +0,60%

ALPHA BANK: 1,7170 +2,02%

AEGEAN AIRLINES: 12,4600 +1,30%

VIOHALCO: 6,1000 +0,49%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,4400 +0,28%

ΔΕΗ: 11,9700 +1,61%

COCA COLA HBC:28,7500 +0,14%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,7700 +3,75%

ΕΛΠΕ: 7,9500 +0,76%

ELVALHALCOR: 2,2900 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2300 +0,98%

ΕΥΔΑΠ: 5,7800 -0,34%

EUROBANK: 1,9200 +1,05%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2600 +1,94%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0350 +0,07%

MOTOR OIL: 28,0000 +2,94%

JUMBO: 27,7400 +3,97%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,4200 +1,08%

ΟΛΠ:24,9000 -3,11%

ΟΠΑΠ: 16,4500 +0,86%

ΟΤΕ: 13,9300 +3,49%

AUTOHELLAS:13,8200 +0,29%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9780 +0,71%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,4300 -0,21%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,5200 +1,04%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

