Επίδομα παιδιού: Διευρύνεται η χορήγηση και στις αγρότισσες με ένα και δύο παιδιά

Με στόχο τη στήριξη της αγρότισσας μητέρας αλλά και τη στήριξη του εισοδήματος της αγροτικής οικογένειας, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διευρύνει τη χορήγηση επιδόματος παιδιού και στις αγρότισσες με ένα και δυο παιδιά.

Ήδη το Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες καταβάλλεται στους εν λόγω δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ.

Το επίδομα αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Μαΐου.

Συγκεκριμένα μια αγρότισσα μητέρα με ένα παιδί πρόκειται να λαμβάνει στον λογαριασμό της 300 ευρώ, ενώ μητέρα με δύο παιδιά το ποσό των 500 ευρώ.

Το επίδομα για τις τρίτεκνες αγρότισσες παραμένει στα 700 ευρώ και για τις πολύτεκνες 1.000 ευρώ το χρόνο.

Με βάση τα στοιχεία της συμμετοχής των δικαιούχων για τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας για το 2023, από την επέκταση αυτή, αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 5.000 μητέρες με ένα παιδί και 7.000 μητέρες με δυο παιδιά.

Επιπρόσθετα, για την περαιτέρω στήριξη της αγροτικής οικογένειας εξετάζεται η προώθηση και άλλων μέτρων.

Συγκεκριμένα:

Εφάπαξ “χρηματικό βραβείο – Υποτροφία” ποσού 1.000 ευρώ για 1.000 επιτυχόντες μαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων - έμμεσα μέλη σε οικογένειες αγροτών.

Αν ο αριθμός των επιτυχόντων ξεπεράσει τα 1000 θα γίνει κλήρωση.

Εκσυγχρονισμός και αύξηση της αποζημίωσης για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και ιαματικού τουρισμού αγροτών που ήδη δίνονται. Ειδικές πρόνοιες θα υπάρξουν για διακοπές στις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (Θεσσαλία, Έβρο κ.α.)

Αύξηση των παιδιών του κατασκηνωτικού προγράμματος του λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, με ειδική μνεία στα παιδιά με αναπηρία άνω του 50%.

Αύξηση του επιδόματος βιβλίου και δυνατότητα διεύρυνσης και σε χαρτικά είδη, επικεντρώνοντας τις πρώτες ανάγκες στην αρχή του σχολείου.

