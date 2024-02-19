Χατζηδάκης: Η υπηρεσία IRIS είναι το πιο ωφέλιμο εργαλείο

Η υπηρεσία IRIS είναι το πιο ωφέλιμο εργαλείο, που υπάρχει αυτή την ώρα και για πολίτες, αλλά και για επαγγελματίες, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Γερουλάνου.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε ότι όλο και περισσότεροι πολίτες, ιδίως νέοι άνθρωποι, αξιοποιούν την υπηρεσία IRIS, η οποία δίνει τη δυνατότητα να διακινηθούν ποσά, έως 500 ευρώ, από το κινητό τηλέφωνο, χωρίς καμία τραπεζική προμήθεια, ανάμεσα σε πολίτες.

«Εμείς λέμε ότι κάθε ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να έχει έναν επαγγελματικό λογαριασμό που να είναι συνδεδεμένος με αυτό το σύστημα ώστε, όποιος θέλει, να μπορεί να συναλλάσσεται μαζί του, χωρίς προμήθεια», είπε ο κ. Χατζηδάκης και υπογράμμισε ότι από την αρχή είχε καταστεί σαφές ότι λήπτης της υπηρεσίας είναι το ευρύ κοινό που θα μπορεί να επιλέγει πληρωμή, μέσω τράπεζας, με το IRIS, και να κάνει πληρωμή χωρίς προμήθεια. «Όταν συναλλάσσονται δύο πολίτες μεταξύ τους με το σύστημα IRIS, για 500 ευρώ και κάτω, δεν πληρώνει, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, προμήθεια. Όταν υπάρχει συναλλαγή με κάποιον έμπορο, με κάποιον ελεύθερο επαγγελματία, που τους υποχρεώσαμε όλοι να έχουν και το σύστημα IRIS, ως μέθοδο συναλλαγής, ο πολίτης δεν πληρώνει προμήθειες και ο ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει στην τράπεζα, ανάλογα με την πολιτική της τράπεζας, μια κάποια μικρή ή μικρότερη προμήθεια, και αυτό είναι όλο», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Σήμερα που μιλάμε, τα υπόλοιπα συστήματα συναλλαγών, ήταν και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ακριβότερα από το IRIS», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επέμεινε ότι σήμερα το IRIS είναι μια φθηνότερη υπηρεσία.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος είπε ότι η κυβέρνηση, ενώ είχε διαφημίσει το σύστημα IRIS, ως μέθοδο συναλλαγών, χωρίς καμία χρέωση και τραπεζική προμήθεια, οι τράπεζες ανακοινώνουν ότι θα βάλουν προμήθειες στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εμπόρους. Ο κ. Γερουλάνος επικαλέστηκε μάλιστα και δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο οι χρεώσεις θα είναι 0,5% και 1%, επί του τζίρου της συναλλαγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όσοι αξιοποιούν το IRIS, από τον περασμένο Δεκέμβριο, ανέρχονται σε 2,2 εκατομμύρια πολίτες και οι συναλλαγές τους παρουσίασαν αύξηση 300%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο Παύλος Γερουλάνος αναφέρθηκε σε «διαρροή κύκλων του ΥΠΟΙΚ, εναντίον του», όταν δημοσιοποιήθηκε η επίκαιρη ερώτησή του για το IRIS. «Από τότε φάνηκε ότι πιαστήκατε με τη γίδα στην πλάτη. Γιατί, αντί να πάρετε τις τράπεζες και να τους ρωτήσετε με ποιο δικαίωμα βγάλανε και εσάς και τον Πρωθυπουργό ψεύτη, τα βάλατε μαζί μου. Και μάλιστα όχι εσείς. Κύκλοι σας», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Μία είναι η αλήθεια. Οι τράπεζες σάς κάνουν ό,τι θέλουν. Έκαστος εφ' ω ετάχθη. Εσείς καλύπτετε τις τράπεζες. Εγώ υπηρετώ αυτό που θεωρώ δίκαιο. Και το δίκαιο είναι ότι όταν κάνετε κάτι υποχρεωτικό, όταν στέλνετε χιλιάδες ανθρώπους πελάτες στην τράπεζα, βάζετε και όρια».

«Αντιλαμβάνομαι να ενοχλούνται οι ανταγωνιστές αυτού ή όποιου άλλου αντίστοιχου συστήματος υπάρξει, αλλά να ενοχλείστε εσείς και το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι που ξεπερνά τη φαντασία μου», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Εξέφρασε δε την έκπληξή του για το γεγονός ότι ασκείται έλεγχος για ένα σύστημα που δεν έχει προμήθειες για τους πολίτες και έχει τις μικρότερες προμήθειες για τους εμπόρους και επαγγελματίες. «Είναι δικαίωμά σας φυσικά, και είναι δικό μου δικαίωμα να σημειώνω την κατάπληξή μου για το ότι επιμένετε σε αυτό το θέμα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί σας πειράζει που το καταστήσαμε υποχρεωτικό έτσι ώστε ο πολίτης που συναλλάσσεται να μην πληρώνει προμήθεια. Αν θέλετε να πείτε στους πολίτες να χρησιμοποιούν τα ακριβότερα συστήματα, κάντε το. Εγώ πάντως δεν το λέω», κατέληξε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

