Ερυθρά Θάλασσα: Τα έσοδα από τη Διώρυγα του Σουέζ μειώθηκαν έως 50% το 2024

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι ανακοίνωσε σήμερα ότι τα έσοδα από τη Διώρυγα του Σουέζ, μία από τις κυριότερες πηγές συναλλάγματος στη χώρα, «μειώθηκαν κατά 40-50%» από την αρχή του έτους, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Από τον Νοέμβριο, οι Χούθι λένε πως στοχοθετούν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ ή τους συμμάχους του ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας που βομβαρδίζεται ανελέητα, μετά την άνευ προηγουμένου φονική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Οι επιθέσεις των Χούθι οδήγησαν πολλούς πλοιοκτήτες στο να αποφασίσουν το 2024 να κάνουν τα πλοία τους παράκαμψη γύρω από την Αφρική επ’ αόριστον και να αναστείλουν τον διάπλου από την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ, απ’ όπου διέρχεται συνήθως το 12-15% της παγκόσμιας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Βλέπετε τι συμβαίνει στα σύνορά μας (…) με τη Γάζα, βλέπετε τη Διώρυγα του Σουέζ που έφερνε στην Αίγυπτο σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, (αυτά τα έσοδα) μειώθηκαν κατά 40% έως 50% και η Αίγυπτος πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει επιχειρήσεις και εταίρους», δήλωσε ο Σίσι, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με πετρελαϊκές εταιρείες.

Το τεράστιο έργο, που εγκαινιάστηκε το 1869, απέφερε κατά το φορολογικό έτος 2022-2023 περίπου 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην Αίγυπτο, ένα απροσδόκητο έσοδο σε μια χώρα όπου εισαγωγείς και ανταλλακτήρια συναλλάγματος δυσκολεύονται να βρουν δολάρια.

Στη χώρα, που είναι αντιμέτωπη με τη χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της, τα έσοδα από τη Διώρυγα παρακολουθούνται το ίδιο στενά με τα έσοδα από τον τουρισμό και τα εμβάσματα από Αιγύπτιους που εργάζονται στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.