Χρηματιστήριο: Απώλειες 0,75% την Πέμπτη - Στις 1.218,07 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 80,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.426.433 μετοχές

Χρηματιστήριο

Πτωτικές τάσεις επικρατήσαν στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται κόντρα στην ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών. μεγάλες πιέσεις δέχθηκε η μετοχή του ΟΤΕ, ενώ υψηλό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τη μετοχή της Ελλάκτωρ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.218,07 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,75%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.230,76 μονάδες(+0,28%) και κατώτερη τιμή στις 1.213,38 μονάδες (-1,13%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 80,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.426.433 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+6,71%), της Quest (+1,85%), της Coca Cola HBC (+1,64%) και της Τιτάν (+1,28%)

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-5,22%), της Motor Oil (-3,53%), της Πειραιώς (-2,38%), της Eurobank (-1,93%) και της Alpha Bank (-1,92%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τροφίμων (+1,64%) και των Προσωπικών Προϊόντων (+0,91%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών (-5,19%) και του Πετρελαίου (-2,67%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 4.489.381 και 3.629.750 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ με 11,18 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 10,71 εκατ. ευρώ.

Μοιράστηκαν οι κερδισμένες με τις χαμένες μετοχές. Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 50 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ +6,71% και Ξυλεμπορία (π) +6,38%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΟΤΕ -5,22% και Ξυλεμπορία(κ) -4,63%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 19,0400 +1,28%

ALPHA BANK: 1,4320 -1,92%

AEGEAN AIRLINES: 11,3400 -1,30%

VIOHALCO: 4,9600 -1,59%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,5600 -0,29%

ΔΕΗ: 9,7950 -1,71%

COCA COLA HBC:24,7600 +1,64%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2250 +6,71%

ΕΛΠΕ: 7,5500 +0,13%

ELVALHALCOR: 1,6660 -1,54%

ΕΘΝΙΚΗ: 5,5120 +0,15%

ΕΥΔΑΠ:5,7500 -0,35%

EUROBANK: 1,5280 -1,93%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5000 +1,85%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3150 -0,86%

MOTOR OIL: 22,3800 -3,53%

JUMBO: 26,7600 +0,98%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,7800 -1,64%

ΟΛΠ:21,5500 -0,69%

ΟΠΑΠ: 15,4500 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 12,9000 -5,22%

AUTOHELLAS:12,6200 +0,32%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 2,7900 -2,38%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,0000 -0,87%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,8900 -0,07%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

