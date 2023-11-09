Πτωτικές τάσεις επικρατήσαν στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται κόντρα στην ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών. μεγάλες πιέσεις δέχθηκε η μετοχή του ΟΤΕ, ενώ υψηλό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τη μετοχή της Ελλάκτωρ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.218,07 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,75%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.230,76 μονάδες(+0,28%) και κατώτερη τιμή στις 1.213,38 μονάδες (-1,13%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 80,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.426.433 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+6,71%), της Quest (+1,85%), της Coca Cola HBC (+1,64%) και της Τιτάν (+1,28%)

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-5,22%), της Motor Oil (-3,53%), της Πειραιώς (-2,38%), της Eurobank (-1,93%) και της Alpha Bank (-1,92%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τροφίμων (+1,64%) και των Προσωπικών Προϊόντων (+0,91%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών (-5,19%) και του Πετρελαίου (-2,67%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 4.489.381 και 3.629.750 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ με 11,18 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 10,71 εκατ. ευρώ.

Μοιράστηκαν οι κερδισμένες με τις χαμένες μετοχές. Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 50 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ +6,71% και Ξυλεμπορία (π) +6,38%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΟΤΕ -5,22% και Ξυλεμπορία(κ) -4,63%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 19,0400 +1,28%

ALPHA BANK: 1,4320 -1,92%

AEGEAN AIRLINES: 11,3400 -1,30%

VIOHALCO: 4,9600 -1,59%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,5600 -0,29%

ΔΕΗ: 9,7950 -1,71%

COCA COLA HBC:24,7600 +1,64%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2250 +6,71%

ΕΛΠΕ: 7,5500 +0,13%

ELVALHALCOR: 1,6660 -1,54%

ΕΘΝΙΚΗ: 5,5120 +0,15%

ΕΥΔΑΠ:5,7500 -0,35%

EUROBANK: 1,5280 -1,93%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5000 +1,85%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3150 -0,86%

MOTOR OIL: 22,3800 -3,53%

JUMBO: 26,7600 +0,98%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,7800 -1,64%

ΟΛΠ:21,5500 -0,69%

ΟΠΑΠ: 15,4500 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 12,9000 -5,22%

AUTOHELLAS:12,6200 +0,32%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 2,7900 -2,38%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,0000 -0,87%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,8900 -0,07%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

