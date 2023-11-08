Χρηματιστήριο: Απώλειες 0,13% την Τετάρτη - Στις 1.222,28 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, με τη συναλλακτική δραστηριότητα να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.227,27 μονάδες, σημειώνοντας μικρή πτώση 0,13%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.233,29 μονάδες (+0,36%) και κατώτερη τιμή στις 1.222,28 (-0,54%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 60,50 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.225.038 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,17%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+2,71%), της Τέρνα Ενεργειακή (+2,05%), της Μυτιληναίος (+1,49%) και του ΟΠΑΠ (+0,98%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,46%), της Jumbo (-2,21%), της Lamda (-2,00%) και της Motor Oil (-1,19%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Βιομηχανικών ΠροΪόντων (+1,35%) και των Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (+0,93%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Προσωπικών Προϊόντων (-2,08%) και της Ακίνητης Περιουσίας (-1,60%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Ιντραλότ και η Eurobank διακινώντας 6.119.776 και 2.782.628 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 9,95 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 6,07 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 50 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ιντραλότ +10,42% και Frigoglass +10,00%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις -9,09% και Μπήτρος -8,89%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 18,8000 +0,75%

ALPHA BANK: 1,4600 +0,03%

AEGEAN AIRLINES: 11,5000 -1,03%

VIOHALCO: 5,0400 -0,59%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,6000 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 9,9650 -1,04%

COCA COLA HBC:24,3600 -0,49%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0850 +2,71%

ΕΛΠΕ: 7μ5400 +0,80%

ELVALHALCOR: 1,6920 -0,12%

ΕΘΝΙΚΗ: 5,5040 +0,07%

ΕΥΔΑΠ: 5,7700 αμετάβλητη

EUROBANK: 1,5580 +0,52%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4000 -0,92%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3700 -2,00%

MOTOR OIL: 23,2000 -1,19%

JUMBO: 26,5000 -2,21%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,3600 +1,49%

ΟΛΠ:21,7000 +0,46%

ΟΠΑΠ: 15,4500 +0,98%

ΟΤΕ: 13,6100 +0,37%

AUTOHELLAS:12,5800 -0,94%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 2,8580 -2,46%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,0700 +0,88%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,9000 +2,05%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

