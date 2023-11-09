Σκρέκας: Μελετάται παρέμβαση για τη διαφάνεια στις προσφορές

Μειώσεις μεγαλύτερες του 5% έχει επιφέρει το νέο πλαίσιο με τις «κλειδωμένες» τιμές για ένα εξάμηνο, που εφαρμόζεται στα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας νωρίτερα στην Ολομέλεια.

Ο κ. Σκρέκας προανήγγειλε και νέο πλαίσιο που θα διέπει τις προσφορές, ώστε και διαφάνεια να υπάρχει και να αποτρέπονται παραπλανητικές προσφορές, από τις οποίες εν τέλει ο καταναλωτές δεν είναι σίγουρο ότι βγαίνει κερδισμένος.

«Εμείς ερχόμαστε και λέμε να μειωθούν οι τιμές και τροφίμων και άλλων προϊόντων-απορρυπαντικά, καθαριστικά, σαμπουάν, προϊόντα προσωπικής φροντίδας-για τουλάχιστον 6 μήνες και για τουλάχιστον 5%. Τα αλεύρια μειώθηκαν 10%, τα δημητριακά 7%, πάρα πολλά προϊόντα έχουν μειωθεί 8%. 'Αρα τελικά δεν είναι μόνο 5% η μείωση, είναι μεγαλύτερη. Και από τη στιγμή που σημαίνεται το προϊόν, κλειδώνει η τιμή, αντί γι αυτό το ασανσέρ που βλέπουμε με το ‘ένα συν ένα', με εκπτωτικό κουπόνι 30%, που έχει μετατρέψει σε παζάρι την αίθουσα του σούπερ μάρκετ και ο καταναλωτής δεν ξέρει τελικά ποια είναι η τιμή του προϊόντος. Και γι΄αυτό, μελετάμε παρέμβαση, ώστε να αλλάξει και τελικά να υπάρχει διαφάνεια στις τιμές και να ξέρει ο καταναλωτής σε ποια τιμή ακριβώς αγοράζει και από ποιο κατάστημα πρέπει να αγοράζει», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά με γνώμονα τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και των νοικοκυριών και την ανάγκη δημιουργίας οικονομίας βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο κ. Σκρέκας, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης στη Βουλή, αναφέρθηκε και στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. «Εμείς υποχρεώσαμε τους παρόχους να ανακοινώνουν τις τιμές κάθε μήνα, για να μπορεί να επιλέξει ο καταναλωτής.

Αυτό κάναμε εμείς. Το 2019, όταν παραλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, υπήρχε ένα τιμολόγιο σταθερό, το οποίο οι καταναλωτές δεν γνώριζαν τι σημαίνει.

Τώρα υποχρεώνουμε τους παρόχους να έχουν ένα σταθερό τιμολόγιο μακροπρόθεσμο, θα έχει μπλε χρώμα ή ένα τιμολόγιο το οποίο κάθε μήνα θα αλλάζει η τιμή του που ο πάροχος θα είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει την τιμή, αυτό θα έχει πράσινο χρώμα.

Ο αλγόριθμος θα είναι δεν γνωστός εκ των προτέρων.

Και θα έχουμε και ένα δυναμικό τιμολόγιο καθώς η τιμή της ενέργειας μέσα στην ημέρα αλλάζει. Για παράδειγμα, το πρωί μπορεί ένα νοικοκυριό να επιλέξει να βάλει πλυντήριο που η τιμή θα είναι μηδενική σχεδόν, το βράδυ ή το απόγευμα που το ρεύμα είναι πιο ακριβό, μπορεί να αποφασίσει να μην χρησιμοποιεί τότε ενεργοβόρες συσκευές.

Αυτό είναι κακό που το κάνει η κυβέρνηση;», είπε ο κ. Σκρέκας και σχολίασε για την κριτική των κομμάτων πως η παγκόσμια οικονομία δεν λειτουργεί με πλαφόν και διατίμηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

