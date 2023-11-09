Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και των επενδύσεων ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το 9μηνο του 2023, ενώ για το σύνολο του έτους ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Στάσσης επανέλαβε την εκτίμηση για επίτευξη του στόχου λειτουργικής κερδοφορίας ύψους 1,2 δισ, ευρώ. Παράλληλα, στα τέλη Ιανουαρίου θα παρουσιαστεί η επικαιροποιημένη στρατηγική της επιχείρησης, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Enel Ρουμανίας και την συμφωνία για εξαγορά της Κωτσόβολος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 936,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 292,6 εκατ. (45,4%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα για το γ΄ τρίμηνο του 2023, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε 347,1 εκατ. έναντι 215 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 391,2 εκατ. έναντι ζημιών 151,1 εκατ. το εννεάμηνο 2022, ( συμπεριλαμβάνεται σε αυτά και το κέρδος ύψους Euro141,6 εκατ. από την πώληση των πρώην λιγνιτικών περιοχών στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καταγράφηκε στα αποτελέσματα του β' τριμήνου 2023).Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη Euro267,5 εκατ. το εννεάμηνο 2023, έναντι ζημιών Euro169,8 εκατ. το εννεάμηνο 2022.

Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 81% (775 εκατ. από 427 εκατ.) σε σχέση με το εννεάμηνο 2022, κυρίως στο Δίκτυο Διανομής, στα έργα ΑΠΕ και τη νέα μονάδα Φυσικού Αερίου 840 MW στην Αλεξανδρούπολη.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης δήλωσε:

«Οι επιδόσεις μας για το εννεάμηνο 2023 ήταν ισχυρές παρά τις προκλήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον, με γεωπολιτικές εντάσεις σε συνέχεια της ενεργειακής κρίσης και της πανδημίας Covid-19, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Καταφέραμε να επιταχύνουμε τις επενδύσεις μας σε στρατηγικούς τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα δίκτυα, διατηρώντας παράλληλα τη σχέση του καθαρού δανεισμού προς EBITDA εντός των στόχων μας, την ρευστότητα σε υψηλό επίπεδο, ενώ παράλληλα συνεχίσαμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας με την παροχή ανταγωνιστικών τιμολογίων. Για το σύνολο του έτους, είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τον στόχο για επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους Euro1,2 δισ. περίπου.

Στις Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας, διαθέτουμε πλέον 670 MW ισχύος στην Ελλάδα και κατασκευάζουμε επιπλέον έργα συνολικής ισχύος 1,3 GW. Παράλληλα, επεκτείνουμε την παρουσία μας σε χώρες της περιοχής μας - σύμφωνα με το Επιχειρηματικό μας Σχέδιο - όπως είναι η Ρουμανία, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη χώρα. Πρόκειται για μία συναλλαγή η οποία αποτελεί ορόσημο για τη ΔΕΗ προκειμένου να γίνει η κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, η συμφωνία για την εξαγορά της Κωτσόβολος, επιταχύνει τη μετάβαση της ΔΕΗ σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών τόσο σε ψηφιακό όσο και σε φυσικό επίπεδο, με βάση τον πυλώνα της πελατοκεντρικότητας της στρατηγικής μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό της ΔΕΗ και θα παρουσιάσουμε την επικαιροποιημένη στρατηγική μας, καθώς και το όραμά μας για τη νέα ΔΕΗ σε Capital Markets Day στα τέλη Ιανουαρίου, στο Λονδίνο».

