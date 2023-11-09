Τσακλόγλου: Περίπου 750.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Για τις πτυχές του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, τις αυξήσεις στις συντάξεις την επόμενη χρονιά, αλλά και για το επίδομα προσωπικής διαφοράς, μίλησε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Star Channel.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την απασχόληση των συνταξιούχων, ο κ. Τσακλόγλου σημείωσε ότι η παρακράτηση του 30% της σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων καταργείται και θα εισαχθεί ένας μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ του ΕΦΚΑ.

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι, επειδή εργάζονται, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες θα προσαυξήσουν τη σύνταξή τους, όταν θα σταματήσουν να εργάζονται. Η σύνταξη, λοιπόν, που θα λάβουν αργότερα, θα είναι υψηλότερη από αυτήν που παίρνουν σήμερα.

Ερωτηθείς για το επίδομα προσωπικής διαφοράς, ο υφυπουργός Εργασίας απάντησε: «Περίπου 750.000 συνταξιούχοι θα λάβουν το επίδομα προσωπικής διαφοράς. Ωστόσο, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ακόμα με ακρίβεια το ποσοστό της αύξησης των συντάξεων, καθώς αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση με τις εκτιμήσεις του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού, που θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες. Το ποσοστό της αύξησης είναι το μισό του αθροίσματος του ποσοστού του πληθωρισμού και του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης της εφετινής χρονιάς.

Με τη μέχρι τώρα εξέλιξη των πραγμάτων, η αύξηση για τους συνταξιούχους θα είναι κοντά στο 3%, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε φορά που βγαίνουν τα οριστικά στοιχεία θα γίνεται και η αναπροσαρμογή σε σχέση με την αύξηση της προηγούμενης χρονιάς. Πέρυσι, δόθηκε αύξηση 7,75%, αλλά, με βάση τις τελικές εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για τον ρυθμό μεγέθυνσης και τον πληθωρισμό του 2022, η αύξηση θα έπρεπε να ήταν κατά 0,15% χαμηλότερη. Η διαφορά αυτή θα συνυπολογιστεί στο εφετινό ποσοστό αύξησης.

Όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι ή θα πάρουν αύξηση ή το επίδομα προσωπικής διαφοράς. Το αν θα δοθεί κάποια επιπλέον ενίσχυση όχι μόνο για τους συνταξιούχους, αλλά για ολόκληρο τον πληθυσμό, αυτό είναι ζήτημα των αντοχών του προϋπολογισμού.

Ήδη, έχουμε πει πως, για όσους έχουν προσωπική διαφορά και το άθροισμα των συντάξεών τους είναι κάτω από 1.600 ευρώ, θα δοθεί κάποιο βοήθημα, το οποίο θα είναι κλιμακούμενο αντιστρόφως ανάλογα με το ύψος της σύνταξης».

Σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα να «παγώσει» η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μετά τις αντιδράσεις, οι οποίες έχουν εκδηλωθεί, ο κ. Τσακλόγλου υπογράμμισε ότι, αυτήν τη στιγμή, η συντριπτική πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές χαμηλότερες από τις εισφορές που καταβάλλει ένας ανειδίκευτος εργάτης, που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. «Επομένως, δεν έχει λογική αυτό το επιχείρημα» σχολίασε ο ίδιος.

Για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ο υφυπουργός Εργασίας δήλωσε ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση της ανεργίας και στη δημιουργία νέων εκατοντάδων θέσεων εργασίας, κατά την προηγούμενη τετραετία. Όπως είπε, σύμφωνα με τον κυβερνητικό προγραμματισμό, προβλέπεται περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα σε δύο δόσεις: η πρώτη μείωση θα γίνει το 2025 και η δεύτερη το 2027.

